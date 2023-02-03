Almanya'dan Ukrayna'ya Leopard 1 tanklarının gönderilmesine onay

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Son dakika haberi ! Alman hükümeti eski Leopard 1 tanklarının özel bir silah üreticisi tarafından Kiev'e teslim edilmesi onayladı.



Hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit bir basın toplantısında, "Leopard 1 tankları için bir ihracat lisansı verildiğini doğrulayabilirim" dedi.



Cuma günü erken saatlerde Süddeutsche Zeitung adlı yayın kuruluşu ise Berlin'in Alman silah üreticisi Rheinmetall'in 88 eski Leoparı tamir edildikten sonra Kiev'e 100 milyon eurodan fazla bir miktara satma planlarını onayladığını bildirdi.



Bu hareket ayrıca, Berlin'in Ukrayna için tanklarla ilgili politikasının tersine döndüğüne işaret ediyor. Ancak gazete, Leopard 1'lerin artık üretilmemesi ve mermilerinin yeni Leopard 2'lerden farklı bir kalibreye sahip olması nedeniyle bu durumun tedarik sorunları yaratma riski taşıdığını açıkladı.

KATAR'A SATTIĞI TANKLARI GERİ İSTEYECEK



Alman hükümeti ayrıca Katar'a sattığı 15 Gepard tankını geri almayı düşünüyor. Ancak, hükümet bu noktada da sorunlarla karşılaşabilir. Çünkü bu tankların mühimmatı şimdiye kadar Ukrayna'ya yeniden ihracatı onaylamadığı gerekçesiyle İsviçre'de üretiliyor. tarafsızlığını bozacaktır. Ancak bazı İsviçreli milletvekilleri ülkenin tutumunu yeniden gözden geçirmesi için baskı yapıyor.



Ortaklarından haftalarca süren yoğun baskının ardından Almanya geçen hafta Avrupa ülkelerinden oluşan bir koalisyonun parçası olarak Ukrayna'ya yaklaşık 14'ü kendi tankı olmak üzere yaklaşık 80 Leopard 2 tankının teslimatını onaylayacağını duyurdu. Tanklar Alman yapımı olduğu için Ukrayna'ya göndermek isteyen diğer ülkeler veya özel şirketlerin Alman hükümetinin onayına ihtiyacı vardı.



Kiev, ilkbaharda olası bir Rus karşı saldırısıyla yüzleşmek için yüzlerce tanka ihtiyacı olduğunu söyleyerek müttefiklerine aylardır tank göndermeleri için baskı yapıyor.



İngiltere ayrıca Kiev'e kendi Challenger 2 tanklarından bazılarını gönderme sözü verirken, ABD 31 M1 Abrams tankı göndereceğini söyledi.