Almanya’dan Ukrayna'ya Patriot kalkanı

Almanya, ABD ile anlaşmaya vardıktan sonra Ukrayna'ya iki Patriot sistemi teslim edeceğini açıkladı.



Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius yaptığı açıklamada, “ABD'nin taahhüdü sayesinde Almanya, Ukrayna'ya önce fırlatıcılarla, ardından da ek Patriot sistemi bileşenleriyle destek verebilecek” dedi.



Alman ordusu, önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya ek Patriot fırlatıcıları teslim edecek, ardından iki veya üç ay içinde ek sistem bileşenleri gönderilecek.



Karşılığında Berlin, finansmanını sağladığı yeni Patriot sistemlerini ABD'den hızlandırılmış bir şekilde alacak.



Rusya'nın bu yaz ülke çapında hava saldırılarını yoğunlaştırmasıyla Ukrayna'nın hava savunma ihtiyaçları daha acil hale geldi ve Patriot sistemleri Rus balistik füzelerini imha etmede etkili olduğunu kanıtladı.



Almanya, Patriot sistemlerinden üçünü Ukrayna'ya teslim etti ve Cuma günü yaptığı açıklamada, ek sistemlerin gönderilmesinin NATO savunma ittifakına katkısını etkilemeyeceğini söyledi.