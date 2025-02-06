Almanya'dan Ukrayna'ya yapay zeka desteği: Savaşın seyri değişecek mi?

Alman savunma teknolojisi firması ARX Robotics, Gereon RCS dronelarının seri üretimine başladı ve Şubat ayı başında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne toplamda 30 adet teslim edilmesi bekleniyor.



Yapay zeka destekli bu dronelar, cephe hattına malzeme taşımak ve yaralı askerleri savaş alanından tahliye etmek için tasarlandı.

Böylece savaş alanında ön saflardaki birlikler için risklerin azaltılması amaçlanıyor.

YARALI ASKERLERİ BÖLGEDEN TAHLİYE EDEBİLECEK



Gereon RCS droneları otonom olarak hareket edecek şekilde programlandı ve cephe hatlarına mühimmat, tıbbi malzemeler gibi hayati öneme sahip ekipmanları ulaştırıyor.

Ayrıca yaralı askerleri tehlikeli bölgelerden tahliye ederek insan personelin düşman ateşine maruz kalma riskini en aza indiriyor.



ARX Robotics CEO’su Roberta Randerath, "Temel hedefimiz, askerlerin güvenliğini sağlarken kritik lojistik desteği sunmaktır." dedi.

Bu droneların kullanımı, yüksek riskli tahliye operasyonlarında insan personeline duyulan ihtiyacı azaltarak Ukrayna birliklerinin savunma hatlarını korumaya odaklanmasını sağlayacak.

ALMANYA'NIN UKRAYNA'YA SAVAŞ DESTEĞİ



Almanya, Ukrayna'ya askeri yardım sağlayan önemli ülkeler arasında yer alıyor ve tanklar, hava savunma sistemleri ve topçu silahları tedarik ediyor.

Yapay zeka destekli kara dronelarının kullanıma girmesi, Berlin’in destek stratejisinin gelişerek Ukrayna’nın savunma altyapısına ileri teknolojiyi entegre ettiğini gösteriyor.



Gereon RCS, otonom askeri çözümlere yönelik daha geniş bir eğilimin parçası olup modern savaş senaryolarında etkinliği ve hayatta kalma oranlarını artırmayı amaçlıyor.

Havadan insansız hava araçları (İHA’lar), Ukrayna’nın Rus güçlerine karşı operasyonlarında kritik bir rol oynarken, kara tabanlı robotik sistemler savaş alanı lojistiğini ve tahliye kabiliyetlerini güçlendirebilir.



ARX Robotics'in üretime devam etmesiyle, bu droneların daha fazla teslim edilmesi muhtemel görünüyor.

Böylece Ukrayna'nın cephe operasyonlarını sürdürme yeteneği artarken, birliklerin düşman ateşine maruz kalma riski de azalacak.