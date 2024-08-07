Almanya'dan vatandaşlarına çağrı: Lübnan'dan ayrılmak için beklemeyin

Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikasta uğramasının ardından Ortadoğu'da gerilim tırmanmaya devam ediyor.

Ülkeler Lübnan ve İsrail'e uçuşlarını art arda durdurma kararı alırken, Almanya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Lübnan'dan olası bir tahliye operasyonu söylentilerinin oradaki Alman vatandaşlarında yanlış bir güvenlik hissi yarattığını söyledi.

Alman hükümeti vatandaşlarını ülkeyi derhal terk etmeye çağırdı.



"Artık Lübnan'ı terk etme zamanı geldi" diye konuşan dışişleri sözcüsü, vatandaşları Türkiye üzerinden seyahat etmeye ya da uçuşlar için yüksek fiyatlar ödemek anlamına gelse bile kendi çıkışlarını organize etmeye çağırdı.

