Almanya'dan Yahudi soykırımı ödemesi: 1 milyar euro

New York'ta faaliyet gösteren ve Yahudilerin Almanya'dan maddi tazminat talep eden kuruluşu Claims Conference tarafından açıklama yapıldı.

Bu açıklamada, Almanya Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu Alman hükümetinin 2026 yılı için dünya çapındaki Yahudi soykırımı mağdurlarına yönelik mali yardımını 923,9 milyon euro'ya çıkarmayı kabul ettiği belirtildi.



Ayrıca, Holokost eğitim fonunun da 2029 yılına kadar uzatılarak toplam 175 milyon euro'ya çıkarıldığı aktarıldı.

127 BİN KİŞİ ETKİLENECEK

Bunun yanında, daha önce Yahudi soykırımı mağdurlarına 2027’ye kadar yıllık olarak ödenmesi garanti edilen Zorluk Fonu Ek Ödemeleri, 2028'e kadar kişi başına bin 450 euro olarak uzatıldı.

Bunun dünya genelinde 127 binden fazla Yahudi soykırımından kurtulanı etkilemesi bekleniyor.

"KARMAŞIK VE ARTAN İHTİYAÇLAR"



Claims Conference'in Başkanı Gideon Taylor, evde bakım fonlarına yapılan bu tarihi artışın dünya çapında Yahudi soykırımından kurtulanların karmaşık ve artan ihtiyaçlarını yansıttığını savunarak, "Her yıl (Holokost'tan) kurtulanları hızla kaybediyoruz ancak hayatta kalanlar daha yaşlı, daha zayıf ve her zamankinden daha fazla yardıma ihtiyaç duyuyorlar. Bu bütçe, her birine gençliklerinde ellerinden alınan onuru, yani yerinde yaşlanma fırsatını sağlamak açısından kritik önem taşıyor." ifadelerini kullandı.



Claims Conference'a göre, yaklaşık 200 bin Yahudi soykırımı mağduru halen hayatta. Bunların çoğunun İsrail, ABD ve Avrupa'da yaşadığı tahmin ediliyor.

