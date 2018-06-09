Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre, Almanya ülkede faaliyet gösteren FETÖ'nün çalışmalarını yeniden değerlendirmeye aldı.



Der Spiegel'in haberinde Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın şubat ayında bu konuda hazırladığı rapora değinildi. Alman hükümetinin FETÖ’yü “kritik” olarak gördüğü belirtildi.



Raporda, "Türkiye'deki Alman Büyükelçiliği kaynaklarının, FETÖ taraftarlarının on yıllarca doğrudan devlet kurumlarına, özellikle polise ve yargıya sızdığı konusunda hemfikir olduğu" ifadesi de yer aldı.



Haberde Alman hükümetinin bu konuda yeni bir değerlendirme yaptığı vurgulanarak, "Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türk kaynaklarının değerlendirmelerini gittikçe daha fazla ciddiye alıyor" denildi.



Derginin 4 sayfalık haberinde, FETÖ’den ayrılan ve isimleri değiştirilen iki kişinin, örgütte yaşadıkları da aktarıldı.