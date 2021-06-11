Almanya'dan yeni seyahat kararı

Bugün, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İsviçre, Avusturya ve Yunanistan'daki bazı bölgeler dahil olmak üzere birçok ülke ve bölgeyi corona virüs seyahat risk listesinden çıkaran Almanya, 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak şekilde seyahat kısıtlamalarındaki yaptığı yeni düzenlemeyi paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkenin 1 Temmuz'dan itibaren yedi günlük corona virüs insidansı 200'ün altında olan riskli bölgeler için genel seyahat uyarısını kaldıracağını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, birçok yerde vaka sayılarının düştüğüne ve aşı olan insanların sayısının arttığına işaret ederek, aylarca süren karantina uygulamalarından sonra daha fazla normalleşmenin beklenebileceğini belirtti.



Maas, bunun seyahatler için de geçerli olduğunu aktararak, yaklaşık bir yıl sonra, haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısının 200’ün altında olan bölgeler için 1 Temmuz’dan itibaren genel seyahat uyarısının kaldırılacağını ifade etti.



Avrupa’da aşılananlara, iyileşenlere ve test uygulananlara ortak kurallar getirileceği için bu adımı atabildiklerini kaydeden Maas, seyahatlerde tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini belirtti.

VARYASYON BÖLGELERİ İÇİN RİSK UYARISI DEVAM EDECEK



Maas, Covid-19'un mutasyona uğradığına işaret ederek, bu nedenle "yüksek riskli bölgeler" ve "virüs varyasyon bölgeleri" için seyahat uyarısında bulunmaya devam edeceklerini kaydetti.



Almanya'daki mevcut uygulamada, haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı 50'nin üzerinde olan bölgelere seyahat uyarısı yapılıyor.

MERKEL: VAKA SAYISINDAKİ GELİŞMELER SEVİNDİRİCİ



Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayılarının düşmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.



Merkel, eyalet başbakanlarıyla çevrim içi yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Covid-19 salgınındaki gelişmeleri değerlendirdiklerini belirtti.

"DELTA VARYANTINDAN ENDİŞE DUYUYORUZ"



"Şu anda Covid-19 vaka sayısı açısından gelişmeler son derece sevindirici" diyen Merkel, son aylarda gösterilen çabaların karşılığının alındığını ifade etti.



Ancak Covid-19'un ortadan kaybolmadığı uyarısında bulunan Merkel, İngiltere’de ilk olarak Hindistan’da görülen covid-19’un Delta varyantının hızla yayılmaya başlamasından dolayı endişe duyulduğunu aktardı.

Merkel, halkı dikkatli davranmaya çağırarak salgındaki durumun sürekli takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

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