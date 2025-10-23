Almanya’da polis, yanlışlıkla tatbikattaki askeri vurdu

Almanya’nın güneyindeki Erding kentinde düzenlenen büyük çaplı bir Alman ordusu tatbikatında polis, ordu mensuplarını gerçek bir tehdit sanarak ateş açtı. Yaşanan çatışmada bir asker yaralandı.



Bundeswehr (Alman ordusu) Operasyon Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre olay, “Marshal Power” adlı askeri tatbikat sırasında yaşandı. Yaklaşık 500 asker ve çok sayıda polis, itfaiye ve kurtarma ekibinin yer aldığı tatbikatta, senaryoya göre bir grup vatandaşın “silahlı bir kişi” ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.



Olay yerinde bulunan askeri birlikler, gelen polisleri tatbikatın bir parçası sanarak boş mermiyle ateş etti. Ancak polis, durumun gerçek olduğunu zannederek gerçek mermiyle karşılık verdi. Açılan ateş sonucu bir asker hafif şekilde yaralandı.

"YANLIŞ DEĞERLENDİRME SONUCU"

Yaralı asker hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Bavyera polisi, “olay yerindeki yanlış değerlendirme sonucu ateş açıldığını" doğruladı. Olayla ilgili soruşturma, eyalet polisi tarafından yürütülüyor.