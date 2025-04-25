Almanya hükümetinden “Türkiye’ye Eurofighter satışı” sorusuna yanıt

Almanya’daki mevcut Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller koalisyon hükümetinin Türkiye’ye Eurofighter savaş uçaklarının satışını engellediği haberlerinin ardından Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı’ndan konuya ilişkin açıklama geldi.



Bakanlık Sözcüsü Tim-Niklas Wentzel, Anadolu Ajansı muhabirinin sorusuna verdiği yazılı yanıtta, Olaf Scholz'un başbakanlığındaki mevcut geçici hükümetin Eurofighter jetlerinin satışına onay konusunda bir kararı bulunmadığını, önemli kararların gelecek ay göreve başlayacak yeni hükümet tarafından alınacağını belirtti.



Wentzel, "Gelecek hükümetin kapsamlı silah ve teçhizat ihracatı konularında alacağı kararı, (mevcut) geçici hükümet önceden vermeyecek" ifadesini kullandı.



EUROFIGHTERLAR HÜKÜMET SÖZCÜSÜNE DE SORULDU



Almanya’da 23 Şubat’ta yapılan erken genel seçimde sandıktan Hristiyan Birlik partileri CDU/CSU birinci çıkmıştı. CDU/CSU ve seçimde tarihi bir oy kaybı yaşayarak üçüncü olan SPD, koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşmıştı.



Türkiye’ye Eurofighter satışlarının engellendiği iddiası, Almanya Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit’a da sorulmuştu. Hebestreit, 23 Nisan’da düzenlenen basın toplantısında kendisine yöneltilen “Geçici hükümet Türkiye'ye Eurofighter satış izni verilmesini engelliyor mu? Bununla ilgili haberler basına yansıdı. Ekrem İmamoğlu da dün yaptığı açıklamada Alman hükümetini sert bir dille eleştirdi” yorumuna yanıt vermişti. Hebestreit, cevabında, “Silah sevkiyatlarını genellikle onaylandıklarında ve gerçekleştirildiklerine Federal Meclis’e bildiririz. Şu anda size herhangi bir bilgi sağlayamam” demişti.



MSB KAYNAKLARI: BİZE ULAŞAN BİR BİLGİ YOK



Almanya’nın Handelsblatt gazetesi, Türkiye’nin Eurofighter savaş uçağı alım sürecinin Almanya tarafından veto edildiğini, bunun sebebinin Ekrem İmamoğlu'na dönük soruşturma olduğunu iddia etmişti.



NTV'ye bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise Eurofighter tedarik sürecinin İngiltere ve üretici firma ile yürütüldüğünü söylemiş, resmi fiyat teklifine yanıt vermek üzere çalışmaların devam ettiği belirtmişti. Kaynaklar iddialara ilişkin "Bize ulaşan bir bilgi yok" ifadesini kullanmıştı.



Kaynaklar, Eurofighter tedarik sürecinin İngiltere Savunma Bakanlığı ve uçakları üreten firma ile yürütüldüğünü de belirtmişti.



Türkiye acil ihtiyaç çerçevesinde yeni nesil F-16 savaş uçaklarının yanı sıra envanterini çeşitlendirmek için toplam 40 adet Eurofighter savaş uçağı alacak. Bu uçakların bir bölümü halihazırda başka bir ülkenin filosunda yer alan kullanılmış Eurofighterlar olacak. Bir bölümü de üretim bandından çıkacak.



2026 ile 2030 yılları arasında tamamlanması beklenen süreçte uçakların kullanacağı meteor füzeleri başta olmak üzere mühimmatları da temin edilecek.

