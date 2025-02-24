Almanya'nın Başbakan adayı Friedrich Merz kimdir?

Hukukçu olan 69 yaşındaki Merz'in uzun dönem partisinde siyasi faaliyetler içinde olmasına rağmen başbakanlık, bakanlık ve belediye başkanlığı tecrübesi bulunmuyor. Eski Başbakan Angela Merkel'e karşı parti içi muhalefetin başını çeken Merz, Merkel'in göç konusunda ve Kovid-19 salgınında izlediği politikaların CDU seçmeninin bir bölümünü, AfD'nin "kollarına attığını" savundu. İşte, Friedrich Merz hakkında bilgiler...



FRİEDRİCH MERZ KİMDİR?



Friedrich Merz 11 Kasım 1955 tarihinde dünyaya geldi.



Almanya Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) üyesi olan Merz, 2022 yılından bu yana CDU'nun federal başkanı ve CDU/CSU meclis grup başkanı olarak görev yapıyor.



Merz, 1989-1994 yılları arasında Avrupa Parlamentosu üyesi olarak görev yaptı. 1994-2009 yılları arasında Federal Meclis'te milletvekilliği yapmış, 2000-2002 yılları arasında ise ilk kez CDU/CSU meclis grup başkanı olarak muhalefet lideri olmuştur. 2009 yılında siyasetten ayrılan Merz, lobicilik ve hukuk alanında çalışmıştır.



2018 yılında siyasete geri dönen Merz, aynı yılın Aralık ayında ve Ocak 2021'de CDU parti liderliği için aday olmuş, ancak ilk iki girişiminde başarılı olamamıştır.



2021 federal seçimlerinde yeniden Federal Meclis üyesi olarak seçilen Merz, 2021'deki üçüncü denemesinde CDU'nun parti lideri olmuştur.



