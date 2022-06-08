Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araç kalabalığa daldı: 1 ölü

Son dakika haberi! Almanya'nın başkenti Berlin'in batısındaki bir caddede bir otomobil kalabalığın üzerine sürdü.

Olayda bir kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.



Olay, 2016 yılında Berlin'deki Noel pazarına düzenlenen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği saldırının gerçekleştiği ana alışveriş bölgesi Breitscheidplatz yakınlarındaki Rankestrasse'de gerçekleşti.



29 yaşındaki Ermenistan ve Almanya vatandaşlığına sahip sürücü hakkında daha fazla detay açıklanmazken, olay yerine ait olduğu söylenen bir görüntüde, yıkılan sandalye ve masa yığınlarını görüldü.

BİLD: İTİRAF MEKTUBU BULUNDU

Alman Bild gazetesi, kalabalığa sürülen aracın içerisinde bir itiraf mektububu bulunduğunu belirterek, sürücünün kasti olarak aracını kalabalığın üzerine sürdüğünü öne sürdü.

Saldırgan gözaltına alınırken, amacının henüz bilinmediği kaydedildi.