Almanya'nın İsrail'e silah göndermeyi durdurma planı yok

Yıllık yaz basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'nın şu ana kadar İsrail'e silah sevkiyatını durdurma yönünde bir karar almadığını söyledi. Scholz, “Ancak tabii ki duruma göre karar veriyoruz” dedi.

Almanya'nın İsrail'e silah göndermeyi durdurma planı yok

Başbakanı Olaf Scholz, bugün yıllık yaz basın toplantısını düzenledi.

Scholz, 'e silah tedarikine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Birleşmiş Milletler'in en yüksek mahkemesi olan Uluslararası Adalet Divanı'nın, geçen hafta ülkenin İsrail'e silah sevkiyatı yaptığına dair yayınladığı rapora rağmen, Almanya'nın şu ana kadar İsrail'e silah sevkiyatını durdurma yönünde bir karar almadığını söyledi.

Mahkeme ayrıca Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerini yasadışı ilan etmiş ve İsrail'in işgalci konumda olduğunu kaydetmişti.

Raporun Almanya'nın İsrail'e verdiği askeri desteği değiştirip değiştirmeyeceği sorusuna Scholz, hükümetinin bu konuda bir karar vermediğini ifade etti.

 “Ancak tabii ki duruma göre karar veriyoruz” diye ekledi.

Toplantıda seçimlerine de değinen başbakan, “Kamala Harris'in seçimi kazanmasının çok olası olduğunu düşünüyorum ama kararı Amerikalı seçmenler verecek” ifadelerini kullandı.

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