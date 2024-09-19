Almanya'nın İsrail'e silah ihracatında sert düşüş

Reuters haber ajansı tarafından yayınlanan rakamlar, Almanya'nın bu yıl İsrail'e yaptığı silah ihracatında keskin bir düşüş olduğunu gösteriyor.



Ajans, ihracat lisanslarını onaylayan Almanya Ekonomi Bakanlığı'ndan elde ettiği verilere dayanarak, Avrupa ülkesinin geçen yıl İsrail'e askeri teçhizat ve savaş silahları da dahil olmak üzere 326,5 milyon euro değerinde silah ihracatını onayladığını bildirdi.



Bu miktar 2022 yılına kıyasla 10 kat artış anlamına geliyor.



Ancak bu yıl onaylar düştü ve ocak ayından 21 Ağustos'a kadar sadece 14,5 milyon euro değerinde onay verildi.



Reuters'ın Alman Ekonomi Bakanlığı'na yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre bu düşüşün nedeni, Berlin'den yapılan ihracatın insancıl hukuku ihlal ettiğini savunan davalara dayanıyor.

Bu davalardan kaynaklanan hukuki ve siyasi baskılar nedeniyle hükümetin İsrail'e silah ihracatı lisanslarını onaylama çalışmalarını durdurmasının buna sebep olduğu belirtiliyor.

BÜTÇE TARTIŞMALARI

Almanya'nın 2025 bütçesi için bu yılın başlarında yapılan müzakereler sırasında Maliye Bakanı Christian Lindner, sosyal harcamaları üç yıl boyunca dondurarak paraların savunmaya ayrılmasını istedi.



Bu hamle, iktidar koalisyonundaki diğer partiler tarafından reddedildi ve temel savunma bütçesi, 2024'e kıyasla sadece 1,2 milyar euro artırıldı. ABD basınına göre bu da askeri personel için son maaş zammını karşılamaya yetecek kadardı.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ise radikal sağın yükselişi gibi tehditlere vurgu yaparak, "Orduya daha fazla para vermemiz gerekiyor diye refah devletinden vazgeçme düşüncesini ölümcül buluyorum. Ülkeyi bir arada tutmak için sosyal harcama gerekli" diye konuştu.