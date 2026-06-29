Almanya'nın kuzeyinde silahlı saldırı: Beş ölü, bir gözaltı

Almanya 'nın kuzeyinde yer alan Stade kentinde düzenlenen silahlı saldırıda beş kişi hayatını kaybetti.

Lüneburg Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, olayla ilişkili olduğundan şüphelenilen bir erkeğin gözaltına alındığı bildirildi.

Yetkililer, Hamburg'un batısında bulunan ve yaklaşık 50 bin nüfusa sahip Stade kentinin merkezindeki saldırının nedenine dair henüz net bir bilgiye ulaşılamadığını kaydetti.

Yerel medyada yer alan haberlerde, olayın kent merkezindeki bir gençlik merkezinde meydana geldiği aktarıldı.

Bazı basın organları saldırıda birden fazla şüpheli olabileceğini öne sürerken, emniyet yetkilileri bu iddiayı henüz doğrulamadı.

Lüneburg polisi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, halka olay yerinden uzak durmaları yönünde çağrıda bulundu.

Soruşturmayı yürüten birimler, saldırının arka planına dair henüz bir açıklama yapmadı.

Çok sayıda acil servis ve kurtarma ekibi, güvenlik çemberine alınan bölgede çalışmalarını sürdürüyor.