Almanya'nın müstakbel Başbakanı Merz, Netanyahu ile ilişkisi yüzünden topa tutuluyor

Almanya'nın yeni başbakanı olması beklenen Friedrich Merz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ülkeye davet etmesi sonrası topa eleştirilerin odağı oldu.

Almanya'daki seçimlerden galip olarak çıkan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Merz, seçim zaferi sonrası Netanyahu ile telefonda görüşmüştü.

Hakkında uluslararası tutuklama emri olan Netanyahu'yu için "Tutuklanmadan Almanya'yı ziyaret edebilmesinin ve tekrar ayrılabilmesinin yollarını ve araçlarını bulacağımıza söz verdim" demişti.



"YASALARI AÇIKÇA ÇİĞNİYOR"

Uluslararası Af Örgütü , sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda Merz'e tepki gösterdi.



Friedrich Merz'in geleceğin başbakanı olarak iyi bir başlangıç yapmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Merz, Federal Meclis seçimlerinin yapıldığı akşam, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan Binyamin Netanyahu'yu Almanya'ya davet ediyor. Bu yasaları açıkça çiğnemek için bir çağrıdır."



İsrail Başbakanı hakkındaki uluslararası tutuklama emrinin, Almanya tarafından da yerine getirilmesini isteyen Af Örgütü, "Yeni Alman hükümeti, uluslararası hukuka ve insan hakları kurumlarına saygı göstermelidir. Çifte standart uygulanmayan bir dış politika" dedi.



"GELİRSE TUTUKLANMALIDIR"

Sol Parti Eş Genel Başkanı Jan van Aken da "Eğer Netanyahu Almanya'ya gelirse elbette tutuklanmalıdır. Bu uluslararası hukukun gereğidir." dedi.



Tutuklama emrinin uygulanmaması durumunu felaket olarak niteleyen Aken, bunun büyük bir hata olacağını vurguladı.



"YASALAR, HÜKÜMETİN İŞİNE GELİNCE UYGULANIYOR"

Merz'in, Netanyahu'yu ülkeye davet etmek istemesi sosyal medyada da eleştirilere neden oldu. Bir kullanıcı paylaşımında, Almanya'nın Merz ile keyfi ve adaletsiz bir devlet olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Paylaşımda, "Friedrich Merz, hukuka karşı tamamen kayıtsız olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Almanya'da yasalar sadece hükümetin işine geldiğinde uygulanmaktadır. Bu keyfiliktir. Merz, artık hukukun üstünlüğünü taklit etmeye bile çalışmıyor" diye yazdı.



NETANYAHU HAKKINDAKİ KARAR



Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.



Mahkeme, ayrıca İsrail'in UCM'nin yargı yetkisine ilişkin itirazlarını reddederek, Filistin topraklarında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisinin bulunduğuna hükmetmişti.



Geçen günlerde Hollanda'ya giden İsrail askerleri de Gazze'deki savaş suçlarından ötürü haklarında tutuklama kararı çıkartılması endişesiyle ülkeden ayrılmak zorunda kalmıştı.

