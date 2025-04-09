Almanya'nın müstakbel Başbakanı Merz’den Trump’a: Almanya geri döndü

Almanya seçimlerinin galibi Hristiyan Birlik Partisi (CDU/CSU) lideri Friedrich Merz, hükümet kurmak için Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile yapılan anlaşmanın ardından basın mensıplarının sorularını yanıtladı.



Düzenlediği basın toplantısında Trump’a bir mesajı olup olmadığı sorulan Merz, İngilizce yanıt vererek Almanya’nın savunma yükümlülüklerini yerine getireceğini ve ekonomik rekabet gücünü yeniden inşa edeceğini söyleyerek, “Almanya geri döndü” ifadelerini kullandı.



Şubat ayında yapılan seçimleri yüzde 28,5 oyla kazanan CDU/CSU ittifakının lideri Merz, seçim sonrası Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile koalisyon anlaşmasına vardı.



“Koalisyon anlaşması ülkemiz için yeni bir başlangıcın sinyali” diyen Merz, yeni hükümetin savunma harcamalarını "önemli ölçüde" artırma taahhüdünde bulundu.



Merz, SPD ile yapılan koalisyon anlaşmasında 3 yılı aşkın süredir Rusya ile devam eden savaşta Ukrayna’ya desteğin sürdürülmesinde mutabık kalındığını söyledi.



Düzenlediği basın toplantısında anlaşmayı tanıtan Merz, Almanya’nın “istikrarı koruyacak, güvenliği artıracak ve ekonomiyi yeniden güçlendirecek şekilde reform ve yatırım” yapacağını vurguladı ve “Avrupa Almanya’ya güvenebilir” dedi.



Koalisyon anlaşmasına göre, dışişleri ve ekonomi bakanlıkları muhafazakârlara bırakılacak; maliye ve savunma bakanlıkları ise SPD’ye verilecek. Savunma Bakanı Boris Pistorius’un görevde kalması bekleniyor.



SPD, anlaşmayı üyelerinin onayına sunmayı planlarken, CDU yalnızca üst düzey parti yetkililerinin onayını alacak.





Merz ayrıca, düzensiz göçü büyük ölçüde sona erdirme ve seçim sürecinde büyük tartışma yaratan göç meselesine yanıt olarak “geri gönderme atağı” başlatma sözü verdi.



Almanya, mevcut geçici Başbakan Olaf Scholz’un liderlik ettiği üçlü koalisyonunun 6 Kasım 2024’te çökmesinin ardından 23 Şubat’ta erken seçime gitmişti.