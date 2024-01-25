Almanya'nın nüfusu geçen yıl göçmenlerle rekor tazeledi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), nüfus artışına ilişkin 2023 öncü verilerini açıkladı.



Buna göre, yurt dışından göçün etkisiyle ülkenin 2023'deki nüfusu 300 bin kişi artarak 84,7 milyonla rekor seviyeye ulaştı.



Destatis, bu artışın, 2012-2021 yıllarında görülen ortalamalara paralel olmakla, Ukraynalı mültecilerin sığınma talebiyle Almanya'ya geldiği 2022'ye kıyasla oldukça zayıf kaldığına dikkati çekti.



2022'nin sadece ilk yarısında Almanya'ya gelen Ukraynalılar, nüfusu 740 bin artırmıştı.



Ayrıca Destatis, 2023'de Almanya'ya net göçün 680 bin ila 710 bin kişi arasında olacağını açıkladı. 2022'de ülkeye net göç 1,46 milyon olarak kayıtlara geçmişti.



Destatis tarafından, Almanya'da geçen yıl 680 bin ile 710 bin arasında doğum ve 1 milyon 20 bin ölüm gerçekleştiği tahmininde bulunuldu.



Ülkeye olan net göç, düşük doğum oranını ve yaşlanan nüfusu telafi etti. 2023'de bir önceki yıla göre doğum yüzde 7, ölüm oranı ise yüzde 4 düştü.



Yaşlanan nüfus nedeniyle Alman ekonomisi her yıl yüz binlerce nitelikli göçmene ihtiyaç duyarken, göç, hükümetin vatandaşlığa erişimi kolaylaştıran reformlarla yabancı işçi ihtiyacını ele aldığı ülkede, tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor.

