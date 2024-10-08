Almanya'nın Schengen kararı: AB'ye göre geçici ve son çare olmalı

Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda "bazı üye ülkelerde sınır kontrollerinin yeniden uygulanmaya başlanması ve bunun Şengen Bölgesi'ne etkisi" konulu oturum düzenlendi.



AB Komisyonu adına açılış konuşması yapan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, AB'nin vizesiz seyahat bölgesi Şengen sayesinde 29 ülkede 450 milyon kişinin serbestçe dolaşabildiğini dile getirerek, "Serbest dolaşım vatandaşlarımız ve ticaretimiz için elzemdir. Sınır kontrolleri geçici ve son çare olmalıdır" dedi.



Sınır kontrollerinin serbest dolaşımın faydalarına zarar verme riski taşıdığını dile getiren Johansson, şunları söyledi: "Hiç kimse, özellikle de işe gidenler, sınırın önünde uzun kuyruklarda beklemek istemez. Hepimiz suçluları ve teröristleri durdurmak istiyoruz ama seyahati, ticareti ve turistleri durdurmak istemeyiz. Bu nedenle iç sınır kontrollerinin kaldırılması için üye ülkelerle birlikte yorulmadan çalışıyoruz."



Johansson, bu yıl kabul edilen Göç ve İltica Anlaşması ile ülkelerin iç sınır kontrolleri uygulama ihtiyacının azalacağına inandığını ifade etti.



31 Mart'ta hava ve deniz sınırı kontrollerinin kaldırıldığı Bulgaristan ve Romanya'nın kara sınırlarında da Şengen'e dahil olmak için gereklilikleri yerine getirdiğini de belirterek, 10 Ekim'de düzenlenecek AB İçişleri Bakanları Toplantısı'nda, bakanlara yıl sonuna kadar bu iki ülkeyle kara sınır kontrollerinin kaldırılması talebini ileteceğini söyledi.