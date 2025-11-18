Almanya'nın sığınaklarında kırmızı alarm

Alman medyasında yer alan haberlere göre, tamamı ülkenin batısında yer alan ve çoğu Soğuk Savaş döneminden kalan kamunun sorumluluğundaki 579 sığınağın 2007 yılından bu yana bakımlarının yapılmadığı, uygunluklarının denetlenmediği belirtildi.

Bu nedenle bu sığınakların kullanılabilir olmadığı ifade edildi.

Alman medyasında yer alan haberde, Federal Sivil Savunma ve Afet Yardım Dairesinin (BBK) Başkanı Ralph Tiesler’in daha önce ifade ettiği "Her alanda daha dirençli olmamız gerekiyor. Yeni kamusal sığınakların inşası bir nesil boyu sürecek. Sivil savunma kesinlikle 2028 veya 2029'da başlayacak muhtemel bir savaşa hazırlıklı değil" sözlerine de yer verildi.

ALMAN KIZILHAÇI: HAZIR DEĞİLİZ

Alman Kızılhaçı (DRK) Genel Sekreteri Christian Reuter da Alman hükümetinin Rusya Ukrayna Savaşı'nın başlamasından sonra sivil savunma için adımlar atılacağı yönündeki planını hatırlatarak şunları söyledi: "Üç yıl sonra hala tamamen hazırlıksızız. Sivil savunma, ulusal bir acil duruma hazır değil. Konaklama, eğitimli personel, acil durum hastanesi kapasitesi ve güvenli ilaç tedariki eksikliği var."

Friedrich Merz başbakanlığında 6 Mayıs 2025’te kurulan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükümeti, haziran ayında Rusya-Ukrayna savaşı ve Avrupa’nın güvenlik kaygıları sonrası 1 milyon kişilik sığınak planını duyurmuştu. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ise 2029 yılına kadar sirenler, dijital uyarı sistemleri, araçlar ve ek sığınaklar için 10 milyar euro bütçe ayrıldığını açıklamıştı.

Açıklanan yeni sivil savunma dönüşüm planı, yeni sığınaklardan ziyade yer altı otoparkları, metro istasyonları, kamu binalarının bodrum katlarının sığınaklara dönüştürülmesini öngörüyordu.