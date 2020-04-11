Almanya’nın silah ve teçhizat ihracatı rekor düzeyde

Almanya'nın silah ve teçhizat ihracatı bu yılın ilk çeyreğinde de rekor düzeyde seyretti. Alman hükümeti, 2020'nin ilk üç ayında toplam 1 milyar 160 milyon euroluk askeri ihracata izin verildiğini açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 1 milyar 120 milyon euro olarak duyurulmuştu.



Muhalefetteki Sol Parti’nin soru önergesine hükümetin verdiği cevapta, izin verilen 1 milyar 160 milyon euroluk askeri ihracatın sadece yapılanları değil gelecekte yapılması öngörülenleri de kapsadığına dikkat çekiliyor. Buna rağmen askeri ihracata verilen izin, hükümetin bu alandaki genel çizgisi ve ihracat hedefleri konusunda ipucu olarak görülüyor. Almanya'nın geçen yıl boyunca ihracatına izin verdiği askeri malzeme, silah ve donanımın toplam miktarı da ilk kez 8 milyar euro eşiğini aşmıştı.



ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE İHRACAT ARTTI



2019'in ilk çeyreğinde 416 milyon euro ile en çok silah ve teçhizat ihracatı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere yapılırken, bu yılın ilk üç ayında 615 milyon euro ile verilen askeri ihracat izinlerinin "üçüncü ülkeler" diye nitelenen ve NATO ya da AB üyesi olmayanları kapsadığı dikkat çekiyor.



Askeri ihracatta artışın görüldüğü bölümün büyük kısmında, 316 milyon euro ile söz konusu üçüncü ülkelere yönelik silah satışları yer alıyor. Söz konusu 316 milyon euroluk kalemin içinde yer alan en büyük payı da 294 milyon euro ile gelişmekte olan ülkelere yapılan yapılan silah ihracatı oluşturuyor. Almanya’daki kanunlara göre "askeri silah" terimi, aralarında tank, roketler, askeri helikopterler vb gibi donanım malzemelerini kapsıyor.



MISIR'A DENİZALTI SATIŞI



Uzmanlar, Almanya’nın silah ve teçhizat ihracatındaki artışa Mısır’a satılan denizaltıların neden olabileceğinden yola çıkıyor. İnsan hakları kuruluşları ve savaş karşıtı örgütler, Kuzey Afrika ülkesi olan Mısır’a silah ve teçhizat satışını sert biçimde eleştiriyor. Mısır, 2015’ten beri devam eden ve onbinlerce sivilin hayatını kaybettiği, yüzbinlerce sivilin de topraklarını terketmesine neden olan Yemen Savaş’ındaki taraflardan biri.



Alman hükümetinin askeri ihracatına dair soru önergesini veren Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen, koronavirüs salgının bütün dünyada hızla yayıldığı ve Birleşmiş Milletler’in küresel ateşkes sağlanması yönünde talepte bulunduğu bir dönemde Almanya'nın askeri ihracatını artırmasını eleştirdi. Dağdelen, bunu kriz ve savaşların hakim olduğu bölgelerde "ateşe körükle gitmek" olarak nitelendirdi. Hükümetten politika değişikliği de talep eden Dağdelen, askeri ihracat yapan şirketlerine korona pandemisinin hakim olduğu bu dönemde derhal acil ihtiyaç duyulan tıbbi malzeme üretimine geçme çağrısı yağtı. Dağdelen, "Şimdi ölüm için değil, yaşam için üretim yapma zamanı" dedi.