Almanya'nın Stuttgart kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı

Almanya'nın Stuttgart şehrinde bir araç kalabalığın arasına daldı.

Polisten yapılan açıklamada, bir aracın bir grup insana çarpması sonucu yaralıların olduğu belirtildi.

Olayın olduğu bölgenin güvenlik çemberine alındığı ifade edilen açıklamada, yaralılara yerinde müdahale edildiği aktarıldı.

TRAFİK KAZASI OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Açıklamada, bunun saldırı ya da kasıtlı bir eylem olduğuna dair bulgu bulunmadığı, olayın trafik kazası olarak değerlendirildiği kaydedildi.

8 KİŞİ YARALANDI



İtfaiye ekipleri, olayda 3'ü ağır 8 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların tedavi altına alındığı bildirildi.



Kazaya karışan aracın 42 yaşındaki sürücüsünün gözaltına alındığı ifade edildİ.