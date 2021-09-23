Almanya’nın Tubingen kentinde  küresel ısınmaya karşı otoparklara yüzde 600 zam yapılacak

Almanya'nın güneyindeki Tübingen kentinin belediye başkanı Boris Palmer, özellikle büyük arabaları şehirden caydırmak amacıyla otopark ücretlerini yüzde 600 artırmaya yönelik yeni bir planı kamuoyuna açıkladı.



Yeşiller partisinin bir üyesi olan Boris Palmer, SUV tipi araçların yıllık park ücretinin 30 eurodan 180 euroya çıkarılmasını teklif etti. Palmer başlangıçta, 360 euroluk bir ücret talep etmişti, ancak iklim komitesindeki şehir yetkililerinden yeterli desteği alamamıştı.



Stuttgarter Zeitung gazetesinin bildirdiğine göre, 1800 kilogramdan daha ağır yanmalı motorlara sahip otomobillerin yanı sıra 2000 kilogramdan daha ağır elektrikli otomobillere 180 euroluk en yüksek ücret uygulanacak.



Bununla birlikte Palmer, sosyal güvenlik çalışanlarının normal ücretin yarısını ödeyeceklerini söyledi. Engelliler ve araçlarına bağımlı çalışanlara da çeşitli istisnalar uygulanacağı aktarıldı.



Tartışmalı önerileri ve açıklamaları ile14 yıldır belediye başkanı olduğu üniversite şehrinin ötesinde düzenli olarak manşetlere çıkan Palmer, otopark ücretinin amacının sürücüleri araçlarını evlerinde bırakmaya ve bunun yerine toplu taşımayı kullanmaya ikna etmek olduğunu beliterek şu açıklamayı yaptı:



“Küçük şehir arabaları ile büyük spor arazi araçlarının ödemek zorunda olduğu ve aslında şehirde ihtiyaç duyulmayan araçlar arasında gözle görülür bir fark olmalı.”



Bununla birlikte, diğer Alman şehirleri gibi, Tübingen de 2030 yılına kadar iklim açısından nötr olmayı hedefliyor ve toplu taşıma sisteminin büyük ölçüde genişletilmesini ve erişilebilirliğinin artmasını gerektiriyor. Plan kapsamında toplu taşıma ücretleri daha uygun hale getirilecek ve artan otopark ücretlerinden elde edilen gelir, toplu taşımanın finansmanına aktarılacak. Diğer kasabalar ve şehirler de benzer planlara pilot uygulama yapıyor.



Nihai karar yerel konsey tarafından bu ayın sonunda alınacak ancak Palmer'ın, konseyin prensipte üzerinde anlaşmaya vardığı iklim koruma programının bel kemiği olarak gerekli desteği aldığı bildirdi.



Öte yandan Palmer, otopark fiyatlarında artışa ilişkin ilk önerisini Facebook'ta ortaya koymuş destek aldığı kadar tepki de çekmişti.

Otomobil sürücülerini seslenen Palmer, "Yolların parasını ödemediniz. Yeterince vergi de ödemiyorsunuz. En sevdiğiniz ulaşım şekli, diğer tüm vergi mükellefleri ve gelecek nesil tarafından olduğu gibi sübnvanse ediliyor. Fiyatlar ödemeniz gereken gerçek tutarı yansıtacak olsaydı, bir park yerinin yılda 30 euro'ya değil, 3 bin euro'ya mal olması gerekirdi” demişti.

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