Almanya'nın yeni başbakanı Merz: "NATO'nun varlığını sürdürüp sürdürmeyeceğini bilmiyoruz"

Almanya'da 6 Mayıs'ta başbakanlık koltuğuna oturması beklenen Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Berlin'de düzenlenen parti kurultayında yaptığı konuşmada, açık ve özgür bir toplum olarak son 75 yılda karşılaştıkları en büyük zorluğun, kendilerini savunabilmek olduğunu belirtti.



Almanya'nın NATO'ya üyeliğinin 70. yılını kutladığına işaret eden Merz, "Bu sadece askeri bir ittifak değildir. Atlantik ötesinde siyasi bir ittifaktır. Ancak hiçbirimiz bu ittifakın, bugün yetmişinci yılını kutladığı şekliyle, önümüzdeki on yıllar boyunca varlığını sürdürüp sürdürmeyeceğini bilmiyoruz" dedi.



Önceliklerin doğru belirlenmesinin ve bunları Alman siyasetinde doğru bir şekilde organize etmenin büyük önem taşıdığını kaydeden Merz, "Ülkemizin dış güvenliği, özgürlük ve barışın teminatı, iç politika, ekonomi politikası, çevre politikası ve sosyal politikadaki her şey için temel ön koşuldur" diye konuştu.



Merz, şehirlerin ve belediyelerin mülteciler nedeniyle aşırı yüklenme noktasının ötesine geçtiği ve bunun sosyal uyumu ve demokrasiyi büyük ölçüde tehlikeye attığı gerçeğinin koalisyonu daha fazla düzeltme yapmaya zorladığını söyledi.



Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa kıtasının tüm siyasi düzenine yönelik olduğunu belirten müstakbel Başbakan, Ukrayna'ya yardım ederek aynı zamanda kendi özgürlüklerini ve Avrupa değerlerini de savunmuş olduklarını vurguladı.



Bu savaşta Avrupa'nın Rusya tarafından doğrudan tehdit edildiğine işaret eden Merz, "Avrupa ülkelerini ve demokrasimizi istikrarsızlaştırmaya yönelik tüm bu girişimlere kararlılıkla ve her şeyden önce karşı çıkıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI STEINMEIER: "BİZE GÜVENEBİLİRSİNİZ"

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, NATO'nun geleceğinin, Almanya'nın üyeliğe katıldığı 70 yıl öncesine kıyasla daha belirsiz bir döneme girdiği bugünlerde, Berlin'in Avrupa'nın savunmasına katkısını artırabileceğine güvenebileceğini söyledi.



Brüksel'deki NATO karargâhında düzenlenen ve ittifakın yıldönümünü kutlayan törende konuşan Steinmeier, "Bugün, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş tüm şiddetiyle sürerken ve Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'daki müttefikleri üzerinde yoğun baskı kurarken, Almanya kritik bir konumdadır" ifadelerini kullandı.

Steinmeier ayrıca, "Mesajı aldık, bize güvenebilirsiniz... Almanya'yı, hem ordusu hem de altyapısıyla Avrupa'daki konvansiyonel savunmanın belkemiği hâline getirmek için çaba göstereceğiz" dedi.



Steinmeier, Almanya'nın çalkantılı geçmişine atıfta bulunarak şunları da ekledi:



"Bugüne kadar, Almanya için her büyük dönüm noktası, her iyileşme aşaması, bir ölçüde kendini sınırlamak, daha büyük bir yapının parçası olmak üzerinden şekillendi. Ama artık dengeler değişti. Putin savaşı bu kıtaya geri getirdi... Bugün, zayıf silahlanmış bir Almanya, Avrupa'ya güçlü silahlanmış bir Almanya'dan daha büyük bir tehdit oluşturuyor."