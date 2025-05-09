Almanya'nın yeni Başbakanı Merz: Türkiye son derece değerli bir NATO müttefiki

Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile ortak basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye'nin "son derece değerli, önemli bir NATO müttefiki" olduğunu söyledi ve ortaklığı genişletme sözü verdi.

Merz, Türkiye'nin NATO topraklarında stratejik önemi kesinlikle hayati olan bir bölgeyi koruduğunu ifade etti.

Geçen yıl Türkiye’ye yapacağı ziyaretin iptal olduğunu hatırlatan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın gelecekte kendisini ziyaret etme davetini kabul edeceğini söyleyen Merz, Alman hükümeti olarak Türkiye'ye savaş uçağı sevkiyatına izin verip vermeyecekleri konusunda bir karar vereceklerini de sözlerine ekledi.

NATO ittifakının geleceği konusunda, Trump yönetiminin tutumu karşısında ittifakın varlığını sürdürmesini sorguladığı üç ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu söyleyen Merz, “Değişen şey, Avrupalı NATO ortakları olarak yaptıklarımızın kabul görmesidir” dedi.

Önümüzdeki ay Hollanda'da yapılması planlanan NATO toplantısına atıfta bulunan Merz, “İşte bu yüzden Haziran ayındaki NATO zirvesine, Amerikalılarla ortak bir strateji geliştirmeyi başaracağımız konusunda şubat ayına kıyasla bugün daha umutlu bakıyorum” dedi.

