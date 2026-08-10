Almanya'nın yeni ulaştırma bakanının tren arızalarıyla imtihanı

Steffen Bilger, selefinin Almanya 'nın harap haldeki altyapısını yenileme konusunda yeterli ilerleme kaydedemediği gerekçesiyle Şansölye Friedrich Merz tarafından görevden alınmasının ardından, geçen ay yapılan kabine değişikliğinde yeni ulaştırma bakanı olarak göreve atandı.

Görevinin önemli bir parçası ise, son yıllarda düşük gecikme süreleri, arızalar ve kötü hizmet nedeniyle artan şikayetlerle karşı karşıya kalan devletin ulusal işletmecisi olan Deutsche Bahn'ı ve demiryolu ağını yeniden yapılandırmak.

Ülkedeki tren güvenliği ve istasyon temizliği hakkında bilgi toplamayı hedefleyen Bilger, Almanya'nın kuzeyinde iki günlük bir tren gezisi planlamıştı.

Ancak Ulaştırma Bakanlığı sözcüsünün AFP'ye verdiği bilgiye göre Bilger, yolculuğun başında Berlin'den Hamburg'a giden trendeki klima arızası nedeniyle vagon değiştirmek zorunda kaldı.

Almanya'nın kavurucu yaz sıcaklarıyla boğuştuğu bir dönemde meydana gelen arıza, vagonun kapatılmasına ve yolcuların trenin başka kısımlarında yer bulmak zorunda kalmasına yol açtı.

Hafta sonu Bilger'ın, Deutsche Bahn yöneticilerine yapılacak prim ödemelerinin, dakiklik de dahil olmak üzere hükümet tarafından belirlenen hedeflere bağlanacağını açıkladığı bildirildi.