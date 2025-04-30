Almanya'ya göç etmek zorlaşıyor

Almanya'da gelecek hafta göreve başlayacak yeni hükümetin göç politikasını sıkılaştırmak istediği bildirildi.



Yeni dönemde Başbakanlık Müsteşarlığı görevinde bulunacak Thorsten Frei, Funke medya grubuna yaptığı açıklamada, yeni koalisyon hükümetinin göreve gelmesinin hemen ardından Almanya sınırlarında kontrollerin genişletileceğini ve yoğunlaştırılacağını söyledi.



Gelecek haftadan itibaren göç konusunda daha sıkı kurallar uygulanacağını belirten Frei, "Almanya'ya yasa dışı yollardan girmeye çalışan herkes, 6 Mayıs'tan itibaren yolculuğunun Alman sınırında sona ereceğini bilmelidir" dedi.



Frei, Avrupa Birliği (AB) yasaları ve direktifleri uyarınca sığınmacıların başvurularını girdikleri ilk AB ülkesinde yapmaları gerektiğini vurguladı.



Alman parlamentosu 6 Mayıs'ta toplanarak Olaf Scholz'un yerine Friedrich Merz'i başbakan olarak seçecek ve yeni hükümet görevine resmen başlayacak.