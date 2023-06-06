Almanya'ya iade edilen terör örgütü PKK üyesi Kenan Ayaz tutuklandı

Uluslararası terörizm suçlamasıyla Almanya tarafından aranan terör örgütü PKK üyesi 49 yaşındaki Kenan Ayaz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) 2 Haziran'da Almanya'ya iadesinin ardından tutuklandı.

Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Ayaz hakkında 31 Mayıs 2022'de çıkarılan tutuklama emri kapsamında tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, Ayaz'ın 2018 yılından bu yana terör örgütüne aktif olarak üye olduğu, terör örgütünün Hamburg bölge sorumlusu olarak görev yaptığı, terör örgütünün Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki terör yapılanmasının koordinasyonunu sağladığı ve örgüt için haraç topladığı ifade edildi.

Ayaz'ın 15 Mart'tan bu yana "Avrupa Tutuklama Emri" kapsamında GKRY'de gözaltında olduğu hatırlatılan açıklamada, Ayaz'ın 2 Haziran'da Frankfurt Havalimanı'na inişinin ardından polisler tarafından gözaltına alınarak hakim karşısına çıkarıldığı ve tutuklama kararının okunmasının ardından cezaevine gönderildiği açıkladı.

GKRY TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİNİ ŞARTLI TAHLİYE ETMİŞTİ



GKRY'de bulunan Larnaka Kaza Mahkemesi, 19 Nisan'da Ayaz'ın Almanya'ya iadesine şartlı onay vermiş, Almanya'ya iadesine Türkiye'ye verilmeme ve Almanya'da yapılan yargılama sonucunda bir ceza veya kısıtlama alırsa cezasını Güney Kıbrıs'ta çekme şartı getirmişti. Ayaz, Larnaka Kaza Mahkemesi'nin Almanya'nın talebini onaylamasının ardından “iade edilmeme veya serbest bırakılma” talebiyle temyize gitmişti.

Temyiz davası gününe kadar Rum Merkezi Cezaevi'nde tutulan Ayaz, 5 Mayıs'ta süresiz açlık grevine başlamıştı. Ayaz'ın temyiz talebini değerlendiren mahkeme, 16 Mayıs'ta başvurusunu reddetmişti.