Almanya'ya mülteci olarak gelen Suriyeli Ryyan Alshebl belediye başkanı seçildi

Almanya'ya 2015 yılında mülteci olarak gelen bir Suriyeli, ülkenin güneybatısındaki Baden-Württemberg eyaletinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerini kazandı.
Suriye'deki memleketi As Suwayda'dan 8 yıl önce ayrılan Ryyan Alshebl, Ostelsheim belediyesinde bağımsız olarak yarıştı. Pazar günü yapılan seçimlerde oyların yüzde 55.41'ini alarak iki Alman aday Marco Strauss ve Mathias Fey'i geride bıraktı.
29 yaşındaki Alshebl, "sansasyonel" olarak nitelendirdiği zaferini kutlarken yerel halk tarafından alkışlandı. Alshebl zaferinin ardından ilk olarak Suriye'deki annesini aradı ve annesinin bu habere çok sevindiğini söyledi.
GÖREVİNE HAZİRAN AYINDA BAŞLAYACAK
Alman kamu yayın kuruluşu ZDF'ye Suriyeli gencin seçim zaferini, "Bugün Ostelsheim tüm Almanya'ya geniş görüşlülük ve kozmopolitlik için iyi bir örnek oldu. Bu, muhafazakar ve kırsal bir bölgede kabul edilebilecek bir şey değil." ifadeleri ile nitelendirdi.
Bununla birlikte, Baden-Württemberg Belediyeler Birliği, Alshebl'in bir belediye başkanlığına adaylığını koyan ve kazanan ilk Suriye kökenli kişi olduğunu söyledi. Alshebl görevine Haziran ayında başlayacak.
"DOĞRU İNSAN BELEDİYE BAŞKANI OLDU"
Ostelsheim sakinleri ise yeni belediye başkanlarını memnuniyetle karşıladı. Köyde yaşayan Annette Keck, "Peri masalı gerçek oldu ve doğru insan belediye başkanımız oldu." dedi. Rakiplerinden Strauss ise Alshebl'i tebrik etti.
Eyaletin Entegrasyon Bakanı Manne Lucha, Alshebl'in zaferinin, çeşitliliğin Baden-Württemberg'in doğal bir parçası olduğunu gösterdiğini söyledi. Lucha, "Ryyan Alshebl'in seçilmesi, göçmenlik geçmişi olan daha fazla insanı siyasi makamlara aday olmaya teşvik ederse çok memnun olurum." diye konuştu.
HERKES OLUMLU DÜŞÜNMEDİ
Öte yandan, herkes Alshebl'in adaylığına bu kadar sıcak yaklaşmadı. ZDF adlı medya kuruluşu, Alshebl'in seçim kampanyası sırasında nefret dolu yorumlar aldığını bildirdi.
ZDF'ye konuşan Alshebl, genç siyasetçinin ev ev dolaşarak seçim programını tanıttığını ve "deneyimlerin ağırlıklı olarak olumlu olduğunu", ancak, Ostelsheim'da Suriyeli kökenleri nedeniyle kendisini kabul etmek istemeyen aşırı sağcı bir azınlığın da bulunduğunu söyledi.