Almanya'ya mülteci olarak gelen Suriyeli Ryyan Alshebl belediye başkanı seçildi

GÖREVİNE HAZİRAN AYINDA BAŞLAYACAK

Alman kamu yayın kuruluşu ZDF'ye Suriyeli gencin seçim zaferini, "Bugün Ostelsheim tüm Almanya'ya geniş görüşlülük ve kozmopolitlik için iyi bir örnek oldu. Bu, muhafazakar ve kırsal bir bölgede kabul edilebilecek bir şey değil." ifadeleri ile nitelendirdi.



Bununla birlikte, Baden-Württemberg Belediyeler Birliği, Alshebl'in bir belediye başkanlığına adaylığını koyan ve kazanan ilk Suriye kökenli kişi olduğunu söyledi. Alshebl görevine Haziran ayında başlayacak.

