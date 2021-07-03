Almanya’ya salgında nasıl gidebilirim?

Corona virüs vakalarında görülen olumlu değişimin ardından Almanya’nın Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını kaldırmasıyla turistik gezi için bu ülkeye nasıl gidilebileceği merak konusu oldu. Peki Türkiye’nin Avrupa’da en yoğun ticari ilişkiye sahip olduğu Almanya’ya turistik seyahat nasıl mümkün?



ALMANYA’YA KİMLER TURİST GİDEBİLİR?



Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan bir aşı ile corona virüse karşı tüm doz aşılarını olan kişiler, 25 Haziran itibariyle Türkiye’den Almanya’ya turistik seyahat gerçekleştirebiliyorlar.



VİZE PROSEDÜRÜNDE DEĞİŞİKLİK VAR MI?



Türkiye’den Almanya’ya vize başvurusunda resmi olarak yetkilendirilmiş kuruluş olan iDATA’nın internet sitesinde Almanya’ya turistik dahil tüm kategorilerde seyahat edilebileceği belirtilirken, vize başvurusu için aşıya dair bir şart olmadığına vurgu yapılıyor.



HANGİ AŞILAR GEÇERLİ?



Hürriyet gazetesinden Muhammed Kafadar'ın haberine göre Türkiye’nin Berlin Başkonsolosluğu’nun verdiği bilgiye göre, Almanya’ya seyahat edebilmek için AB onaylı aşılar ile tam aşılanmış ve uygulanan son dozun üzerinden en az 14 gün geçmiş olması gerekiyor.

Almanya’da yetkili kurum Paul Ehrlich Enstitüsü (PEI) tarafından ilan edilen listeye göre BioNTech, Moderna ve AstraZeneca ile 2 doz, Johnson&Johnson ile ise tek doz aşı olmuş olmak ‘tam aşılanma’ anlamına geliyor.

Yine PEI listesine göre onaylı aşıların karma kullanımı da kabul ediliyor. Yani ilk dozda AstraZeneca olan birisi ikinci dozda BioNTech yaptırması ya da Moderna ve AstraZeneca aşılarını tercih etmesi durumunda Almanya’ya seyahat edebiliyor.

Bu durumda yakın zamanda Türkiye’de sağlık çalışanları ve 50 yaş üzeri için başlayan, ‘çift doz SinoVac aşısı olanlara üçüncü dozda BioNTech uygulaması’ ile Almanya’ya girebilmek mümkün olmayacak.

NEGATİF PCR TESTİ ALMALI MIYIM?



Aşı olmayanların negatif sonuçlu PCR ya da antijen testleri ile ülkeye girişlerine izin verilmiyor. Ülkeye girişte Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın düzenlediği ve e-Nabız uygulaması üzerinden erişilebilen Aşı Kartı geçerli kabul ediliyor, bu belgenin İngilizce ya da Almanca düzenlenmesi zorunluluğu bulunurken e-Nabız’dan çift dilli belge alınabiliyor.

Negatif test sonucu zorunluluğu bulunmuyor. Aşı durumu, Türkiye’den çıkışta ve Almanya’ya varışta görevliler tarafından kontrol ediliyor.



AŞI HAKKI OLMAYAN ÇOCUKLAR İÇİN DURUM NE?

12 yaşını doldurmamış ve tüm doz aşılarını olmamış kişiler, negatif test sonucuyla (PCR veya antijen) ve tüm doz aşılarını olmuş bir ebeveynin eşlik etmesi koşuluyla Almanya’ya giriş yapabilirler. 12-18 yaş aralığında aşılanmamış Türk vatandaşlarının ise Almanya’ya girmeleri mümkün değil.



HASTALIĞI ATLATMIŞ KİŞİLER NE YAPACAK?



Hastalığı atlatanlar ise uçağa binişlerinde en az 28 günlük, en fazla 6 aylık pozitif test sonucu göstermek zorunda. Hastalığın üzerinden 6 aydan fazla zaman geçen kişilerin ise aşılanmış olması gerekiyor.



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