Almanya’ya sığınma başvuruları yarı yarıya azaldı: İçişleri Bakanı’ndan açıklama

Almanya’ya bu yılın ilk ayı yapılan sığınma başvurularında neredeyse yüzde 50 düşüş yaşandığı bildirildi.



Euronews haber sitesinin aktardığına göre, 2025 yılının ilk altı ayında yapılan başvurular, geçen senenin aynı döneminde yapılan başvurular ile karşılaştırıldığında ortaya çıkan resim, yaklaşık yüzde 50’lik bir düşüşe işaret ediyor.



Almanya’nın Welt am Sonntag gazetesi, daha önce yayınlanmamış Avrupa Birliği İltica Ajansı (EUAA) verilerine dayanarak, 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında Almanya'ya toplam 65 bin 495 sığınma başvurusunun yapıldığını aktardı. Bu, bir yıl içinde yüzde 43’lük bir düşüş anlamına geliyor.



Bild gazetesinin paylaştığı veriler ise Almanya’ya yapılan sığınma başvurularının daha da düşük olduğuna işaret etti. Buna göre, Almanya’ya bu yılın ilk altı ayında ilk kez yapılan sığınma başvurularının sayısı 61 bin 300 olarak kayıtlara geçti.



Haziran ayında yapılan yeni başvuruların sayısı 7 binin altındaydı. Bu, Haziran 2024 ile karşılaştırıldığında yüzde 60, iki sene öncesi ile kıyaslandığında ise yüzde 70’lik bir düşüş demek. Bu sayı, aynı zamanda Mart 2013’ten bu yana kayıtlara geçen en düşük aylık başvuru sayısı oldu.



“GÖÇ SİSTEMİ BAŞTAN AŞAĞI YENİLENMEYE DEVAM EDECEK”



Almanya’nın Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Bild gazetesine verdiği röportajda sığınma başvurularındaki düşüşü değerlendirdi. Dobrindt’e göre, bu, pek çok kişinin tartışmalı bulduğu göç politikasının etkili olduğunun da bir kanıtını teşkil ediyor.



Yeni sığınma başvurusu rakamlarının “göç konusundaki geri dönüşün bariz başarısını” ortaya koyduğunu savunan İçişleri Bakanı, bakanlığının ülkedeki göç sistemini “baştan aşağı” yenilemek için çalışmaya devam edeceğini söyledi.



Alman basınına konuşan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Avrupa Parlamenteri ve göç uzmanı Lena Düpont da düşen sığınma başvurusu sayılarının önemli bir başarı olduğunu iddia etti. Düpont, Kuzey Afrika ülkeleri ile yapılan ortaklık anlaşmalarının bunda büyük bir rol oynadığına dikkat çekti, üçüncü ülkeler ve Avrupa Birliği’nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex ile daha büyük işbirliğine işaret etti.



AB’nin verilerine göre, 2025 yılının ilk altı ayında en fazla sığınma başvurusunu 76 bin 20 başvuru ile İspanya aldı. Onu 75 bin 428 başvuru ile Fransa ve 65 bin 495 başvuru ile Almanya izledi.

