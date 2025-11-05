Almanya’yı sarsan skandal: Öldüren iğneye müebbet

Almanya'da Aachen Eyalet Mahkemesinde 44 yaşındaki hasta bakıcının, cinayet ve cinayete teşebbüsten yargılandığı davada karar verildi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, mahkeme, hasta bakıcının Aralık 2023'ten Mayıs 2024'e kadar palyatif bakım ünitesindeki ağır hastalara ölümcül dozda sakinleştirici ve ağrı kesici enjekte ettiğini belirleyerek sanığa 10 cinayet ve 27 kez cinayete teşebbüsten müebbet hapis cezası verdi.

İddianamede, hasta bakıcının gece vardiyasında mümkün olduğunca az iş yapmak için hastalara sakinleştirici verdiği belirtilmişti. Hasta bakıcı ise dava sürecinde hakkındaki suçlamaları reddederek, hastaların hayatlarını kısaltmak amacıyla ilaç vermediğini ileri sürmüştü.

Savunma avukatları, sanığın serbest bırakılmasını isterken, savcılık müebbet hapis cezası verilmesini talep etmişti. Aachen Savcılığı hasta bakıcının başka suçlar da işlemiş olabileceği ihtimali üzerine sanık hakkında bir dava daha açılabileceğini duyurdu.

Bu bağlamda hasta bakıcının önceki meslek hayatındaki bir dizi başka şüpheli olayın incelendiği kaydedildi.