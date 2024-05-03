Almanya'yı sel vurdu: Araçlar sürüklendi, 1 kişi öldü

Almanya’nın farklı eyaletlerini vuran şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına yol açarken, araçlar sel sularında sürüklendi, 1 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'yı sel vurdu: Araçlar sürüklendi, 1 kişi öldü

'nın farklı eyaletlerinde şiddetli fırtına ve yağış etkili oldu.

Gece boyunca devam eden yağışlar sele yol açtı, evlerin bodrum katlarında su baskınları meydana geldi.

Bavyera eyaletinin Würzburg kenti yakınlarında evinin bodrum katındaki suyunu boşaltmaya çalışan 1 kişi elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Baden-Württemberg eyaletinde ise dereler taştı, cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Eyalete bağlı Bisingen'de çok sayıda araç sel sularında sürüklendi.

Kızıl Haç 60 yardım noktası kurulduğunu, 1 helikopterin yardım çalışmalarına katıldığını duyurdu.

Hessen eyaletindeki Frankfurt kentinde ise bir hastaneyi su bastı, Frankfurt Havalimanı'nda uçuş operasyonlarında aksamalar yaşandı.

Ayrıca 2021 yılında sel nedeniyle 136 kişinin öldüğü Rhineland-Pfalz'ın Ahrweiler bölgesinde ise 300'e yakın yardım operasyonu gerçekleştirildi.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı yollar da kullanılamaz hale geldi.

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