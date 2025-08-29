Almodóvar'dan hükümete Gazze çağrısı

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı soykırıma karşı Avrupalı sanatçılar da sesini yükseltiyor.



Oscar ödüllü İspanyol yönetmen Almodóvar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben yönetmen Pedro Almodóvar, hükümetimizden, tüm dünyanın gözü önünde Gazze halkına soykırım yapan İsrail devletini kınayarak, diplomatik, ticari ve her türlü ilişkiyi kesmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı



'Artistas con Palestina' (Sanatçılar Filistin ile) adıyla sosyal medya platformlarında başlatılan girişime çok sayıda İspanyol sanatçı katıldı.