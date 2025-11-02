Alp Dağları'nda çığ düştü, 5 Alman kayakçı öldü

İtalya'nın kuzeyindeki Alp Dağları'nda çığ düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre kuzeydeki Alto Adige Bölgesi’nden geçen Alp Dağları’nın Ortles mevkisinde dün akşamüstü çığ düştüğü belirtildi.



Çığ düştüğü sırada dağda bulunan Alman kayakçı grubunun etkilendiği ve ilk aşamada 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.



Dağda bu sabah saatlerinde çığ düşen yamaçta yeniden başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla olayda ölenlerin sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.