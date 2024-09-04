Alp Dağları'nda iki dağcı hayatını kaybetti

Alp Dağları'nın İtalya tarafında kalan Marmolada Tepesi'ne tırmanan iki dağcı hayatını kaybetti. Dağcıların tırmanış sırasında düştüğü bildirildi.

Alp Dağları'nda iki dağcı hayatını kaybetti

Alp Dağları'nın tarafında kalan Marmolada Tepesi'ne tırmanırken düşen iki dağcının hayatını kaybettiği bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Marmolada'nın güney cephesinden zirveye tırmanırken düşen iki dağcının cansız bedenleri bulundu.

Kurtarma ekipleri, dağcıların cesetlerini bulundukları yerden çıkarmak için karadan ve havadan çalışmalarını sürdürüyor.

Dağcıların hayatını kaybettiği Marmolada Tepesi bir süredir üzerindeki buzulların küresel ısınma sebebiyle erimesiyle gündeme geliyor.

Marmolada Tepesi'nde 3 Temmuz 2022'de zirveye tırmanan 11 dağcı, buz kütlesinin çökmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

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