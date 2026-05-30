Alp geçidinde kriz. Protesto ve sabotaj sınırı kilitledi

Avusturya kamu yayın kuruluşu ORF'nin haberine göre, yaklaşık 4 bin 500 kişi, Brenner Geçidi'ne yakın "Matrei am Brenner" kasabasında düzenlenen gösteride toplandı.

Göstericiler, güzergahtaki yoğun trafik yükünü protesto etti.

Bölge civarındaki kasabalardan gösteriye katılan vatandaşlar, Brenner otoyolundaki egzoz ve gürültüye karşı adım atılmamasına tepki gösterdi.

Gösterinin organizatörlerinden Gries am Brenner Belediye Başkanı Karl Mühlsteiger, yaptığı konuşmada, "Artık aşırı egzoz gazları altında çöküyoruz." dedi.

Mühlsteiger, Brenner'de "tahammül sınırına" ulaşıldığını belirterek, her yıl Brenner Geçidi'nden geçen milyonlarca aracın bölgeye verdiği rahatsızlığa dikkati çekti.

Belediye Başkanı, "Ülkemizin elimizden alınmasına izin vermemeliyiz. Otoyol yapılmadan önce de halk buradaydı." diye konuştu.

Avusturya Ulaşım Bakanı Peter Hanke de gösteriye ilişkin yaptığı açıklamada, Tirol halkının yükünü anladığını, önlemleri yasal olarak güvence altına almak için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Protesto nedeniyle Brenner Geçidi güzergahı ve yan yolları sabahtan itibaren trafiğe kapatıldı.

Otoyol işletmecisi Asfinag'a göre, 2025'te yaklaşık 11 milyon otomobil ve 2,5 milyon kamyon ücretli otoyolu kullandı. Bu, söz konusu güzergahı, Alpler'in en yoğun kuzey-güney bağlantısı yapıyor.

İTALYA TARAFINDA SABOTAJ

Sınırın Avusturya tarafında protesto gösterileri yapılırken, İtalya tarafında ise gece saatlerinde demir yolu hattında bir sabotaj girişimi olduğu bildirildi.

İtalyan basınındaki haberlerde de Brenner-Verona Porta Nuova demir yolu hattında, Trento vilayeti yakınlarındaki Peri ve Dolce arasında bir kundaklama girişimi yapıldığı belirtildi.

Haberlerde, güvenlik güçlerinin söz konusu kundaklama girişiminin çevreci radikal grupların ya da bazı anarşist grupların sabotajı olabileceği tezi üzerinde durduğu ve olay yerinde çakmak bulunduğu ifade edildi.

İtalyan Trenitalia firmasından yapılan açıklamada da Brenner demir yolu hattındaki trafikte, kimliği belirsiz kişilerce altyapıya verilen zarar nedeniyle Peri ile Dolce mevkiler arasında ciddi aksaklıklar kaydedildiği ve bunun da rötarlara neden olduğu belirtildi.