"Alplerin Titanik'i" 90 yıl sonra yüzeye çıkacak

Säntis Buharlı Gemisi, 1933 yılında sular altına gömülmüştü. "Alplerin Titanik'i" olarak adlandırılan gemi, gömülü olduğu 210 metre derinlikten su yüzeyine çıkarılacak. Almanya, İsviçre ve Avusturya arasındaki  Konstanz Gölü'nden çıkarılacak olan geminin sergilenmesi bekleniyor.

"Alplerin Titanik'i" 90 yıl sonra yüzeye çıkacak

Säntis, başlangıçta Konstanz Gölü çevresinde yolcu taşıyan bir feribottu.

40 yıl boyunca faaliyet gösteren gemi, aynı anda 400'e kadar yolcu taşıdı.

Ancak motorlarını kömürden petrole geçirme yönündeki hatalı karar ve bölgede yaşanan ekonomik gerilemenin ardından, gemiyi batırma kararı alındı.

O yıllarda geminin denize açılmaya uygun olmadığı ve hurdaya çıkarılmasının çok pahalı olduğu düşünülünce, geminin sahibi olan Swiss Lake Constance Shipping Company, Säntis'i gölün ortasına götürdü ve 210 metre derinliğe batırdı.

daha sonra Romanshorn Gemi Kurtarma Derneği tarafından satın alındı ​​ve yüzeye çıkarılması için planlar yapıldı.

TİTANİK İLE BENZERLİĞİ

Säntis, Titanik ile benzerliğinden dolayı "Alplerin Titanik'i" lakabını kazandı.

1933 yılında Konstanz Gölü'nün ürkütücü suları altında battıktan sonra Säntis, her iki geminin de batması nedeniyle Titanik ile talihsiz bir karşılaştırmaya maruz kaldı.

Her iki devasa gemi de batarken devasa kıç tarafı sudan çıktı ve daha sonra yavaşça tekrar sulara gömüldü.

İkili ayrıca, her ikisinin de benzersiz üç silindirli buhar motoru kullanması gibi, nasıl inşa edildikleri ve kullanıldıkları konusunda bir dizi teknik benzerliği paylaşıyor.

Ancak gezegendeki  en iyi bilinen gemi enkazından farklı olarak Säntis, kıyıya dönüş yapmak için küllerinden yeniden doğacak.

Säntis, Titanik batmadan 20 yıl önce hizmete girmişti. Bu da Säntis gemisini Titanik'ten çok daha eski yapıyor. Fakat Säntis bulunduğu gölün koşulları nedeniyle çok daha iyi durumda.

Gemi o kadar iyi korunmuş ki, enkazına giden dalgıçlar orijinal boyanın  hala iyi durumda olduğunu söylüyor.

Ancak istilacı bir midye türü tarafından yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya olan Säntis'i kurtarmak için zaman daralıyor.

Dünyanın en ünlü batığı Titanik'in enkazı nerede, kaç metre derinlikte?

Dünyanın en ünlü batığı Titanik'in enkazı nerede, kaç metre derinlikte?

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KALDIRMA ÇALIŞMALARI MART AYINDA BAŞLAYACAK

Gemiyi kaldırma çalışmalarının bu yılın Mart ayında başlaması planlanıyor.

Gemi Kurtarma Derneği Başkanı Silvan Paganini "En ucuz çözüm kaldırma torbaları. Bunlar su altında çalışan balonlara benziyor, içlerini hava ile dolduruyorsunuz ve sonra kaldırıyorlar." diye konuştu.

Dalgıçlar, gemiyi yüzeye yaklaştırmak için şişirmeden önce torbaları gemiye bağlayacaklar. İlk kaldırma işlemi Säntis'i deniz yatağından 12 m derinliğe getirecek, ardından Nisan ayında yüzeye çıkarma işlemi gerçekleştirilecek.

Säntis daha sonra, Romanshorn'daki tersanede yenilenecek.

Başkan Paganini, geminin İsviçre'de bir müzede sergilenmesinin planlandığını söylüyor.

Ancak Thurgau Kantonu, projeye mali destek vermekten vazgeçti ve Paganini'yi enkaz için alternatif bir destek aramak zorunda bıraktı.

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