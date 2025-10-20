Altı aylık bebeği sahilde unuttular, dönünce gözaltına alındılar

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinde yaşayan bir çift, altı aylık kız bebeklerini Miramar sahilinde yaklaşık bir saat boyunca yalnız bıraktıkları gerekçesiyle çocuk ihmali suçlamasıyla gözaltına alındı.



New York Post gazetesinin haberine göre olay, 10 Ekim'de çiftin üç çocuklarıyla birlikte tatilde olduğu sırada yaşandı.



Yetkililer, 37 yaşındaki Sara Sommers Wilks ve 40 yaşındaki eşi Brian Wilks'in, bebeklerini bir çadırın altında bırakarak diğer çocuklarıyla yürüyüşe çıktığını açıkladı.



TANIKLAR DURUMU POLİSE BİLDİRDİ



Öte yandan tanıklar, çiftin bebeği sahilde yalnız bıraktığını görerek polise haber verdi. Bu esnada oradan geçen bir kişi, yetkililer gelene kadar bebeğin güvende kalmasını sağladı.



Walton County Şerifliğinden yapılan açıklamada, olay yerine ulaşan ekiplerin bebeği sağlıklı bulduğu, hayati bulgularının normal olduğu ve herhangi bir sıkıntı belirtisi göstermediği belirtildi.



Yetkililer, çiftin cep telefonlarını çadırda bırakması nedeniyle kendilerine ulaşılamadığını kaydetti.



Bununla birlikte sahil kameralarından yapılan inceleme, çiftin yaklaşık bir saat boyunca sahilden uzakta kaldığını doğruladı.



"ZAMANIN NASIL GEÇTİĞİNİ ANLAMADIK"



Walton County Şerifliği, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, ebeveynlerin yürüyüş sırasında “zamanın nasıl geçtiğini anlamadıklarını” söylediğini aktardı.



Walton County Şerif Yardımcısı Major Dustin Cosson, ABC televizyonuna yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 50 dakika ile bir saat arası bir süre söz konusu. Bu, makul kabul edilemeyecek kadar uzun bir süre” diye konuştu.



KEFALETLE SERBEST KALDILAR



Sara ve Brian Wilks, “ciddi bedensel zarar meydana getirmeyen çocuk ihmali” suçlamasıyla mahkum eidldi.



Florida yasalarına göre üçüncü derece ağır suç (felony) kapsamına giren bu suçtan yargılanacak olan çift, ertesi gün 1000 dolar kefaletle serbest bırakıldı.



Walton County Şerifi Michael Adkinson, durumu fark edip yetkilileri bilgilendiren kişiye teşekkür etti.



Adkinson, “Çocuğun güvenliği için hemen harekete geçen, aynı duyarlılığı kendi çocuklarına da gösterecek kadar vicdanlı sahil ziyaretçilerine minnettarız” ifadesini kullandı.



New York Post gazetesi ise Florida Çocuk ve Aile Hizmetleri Dairesinin dört çocuğun geçici velayetini üstlendiğini bildirdi.



Daha sonra Teksas’tan gelen akrabaları çocukları teslim aldı.



Öte yandan Sara Wilks’in, bağımsız kalp-damar hastalıkları kliniklerine destek hizmeti veren US Heart and Vascular adlı sağlık şirketinde bölge sorumlusu olarak görev yaptığı öğrenildi.