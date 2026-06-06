Altı gün ölüm bölgesinde kayboldu, buz yiyerek hayatta kaldı. "Öleceğimi düşündüm"

57 yaşındaki Nepalli dağcı Dawa Sherpa, 30 Mayıs’ta Everest Dağı'nda kaybolduktan sonra günlerce aşırı soğuk, oksijensizlik ve açlıkla mücadele etti. Hastane yatağından konuşan Sherpa, hayatta kalacağını düşünmediğini söyledi.

“Hayatta kalacağımı düşünmüyordum. Böyle öleceğimi düşündüm. Kaybolmadım. Oksijenim bitince geride kaldım. Oksijen bittikten sonra yürüyemedim.” dedi.

Yakınları ise Sherpa’nın öldüğünü düşünerek cenaze hazırlıklarına başlamıştı.

HAYATTA KALMAK İÇİN BUZ YEDİ

Everest ’in oksijen seviyesinin kritik düzeylere düştüğü ve “ölüm bölgesi” olarak bilinen bölümünde mahsur kalan Sherpa, günlerce neredeyse yiyecek ve su olmadan yaşam mücadelesi verdi.

“İlk iki gün hiçbir şey yemedim. Sonra buz çiğnemeye başladım. Dişlerimi acıtıyordu ama sert sert çiğniyordum.” diyen Sherpa, cebinde bulduğu birkaç çikolata ve atıştırmalık sayesinde hayatta kaldığını söyledi.

“Onları suyla ıslatıp yedim” ifadelerini kullanan Sherpa, kurtuluşundan sonra yaptığı ilk açıklamalarda, bir noktada buz yarığına düştüğünü ancak kendi imkanlarıyla çıkmayı başardığını da anlattı.