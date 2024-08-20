Altı İsrailli rehinenin cansız bedeni Gazze'den çıkarıldı

İsrail ordusu, Gazze'den altı rehinenin cansız bedenini çıkardıklarını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde iç güvenlik teşkilatı Şin Bet ile ortaklaşa düzenlenen bir operasyonla rehinelerin cesedine ulaşıldığı belirtildi.



Rehinelerin isimleri, Yagev Buchshtab, Alexander Dancyg, Yoram Metzger, Nadav Popplewell, daha önce öldüğü açıklanan Chaim Perry ve Gazze yakınlarındaki Nir Oz kibbutzunda öldüğü açıklanan Avraham Munder olarak açıklandı.

Kibbutz Nir Oz, Munder'in Gazze'de rehin tutulduğu sırada “aylarca süren fiziksel ve zihinsel işkencenin ardından” öldürüldüğünü iddia etti.



Munder'in eşi, kızı ve torunu da rehin alınmış, ancak kasım ayında İsrail tarafından hapsedilen Filistinlilerin serbest bırakılması karşılığında bir haftalık ateşkesle salıverilmişlerdi. Oğlu ise 7 Ekim'de öldürülmüştü.



Kibbutz Nirim de Yagev Buchshtav ve Nadav Popplewell'in cansız bedenlerinin, gece saatlerinde Gazze Şeridi'nden İsrail'e iade edildiğini bildirdi.



İsrail medyası, iki kişinin gece boyunca süren daha büyük bir askeri rehine kurtarma operasyonunun parçası olduğunu yazdı.



7 Ekim'de rehin alınan 110 rehine hâlâ Gazze'de tutuluyor.

Rehinelerin bazıları, İsrail bombardımanlarında hayatını kaybetti.