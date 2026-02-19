Altı saatlik sıkıyönetim idam istemiyle sonuçlandı

Güney Kore’de mahkeme, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un Aralık 2024’te sıkıyönetim ilan etme girişimiyle “isyan”a öncülük ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar oturumu sonuçlandı.

MAHKEME YOON'A MÜEBBET HAPİS CEZASI VERDİ

Yoon, sıkıyönetim kararı ile ayaklanma suçundan suçlu buldu. Mahkeme, Yoon’un Aralık 2024’te ilan ettiği sıkıyönetimin Ulusal Meclis’i “felç etmeye” yönelik kasıtlı bir plan olduğunu belirtti.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi’nde kararını açıklayan yargıç Ji Gwi-yeon, “Sanık Yoon Suk Yeol, isyana liderlikten suçlu bulundu.” dedi.

Yoon, suç kapsamında ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

SON İDAM KARARI 2016 YILINDA VERİLDİ

Savcılar Yoon’un “anayasaya aykırı ve yasa dışı sıkıyönetim ilanının Ulusal Meclis ile Seçim Komisyonu’nun işlevini zayıflattığını ve anayasal düzeni fiilen ortadan kaldırdığını” savunarak idam cezası talep etti.

Güney Kore yasalarına göre isyana öncülük suçunun cezası idam ya da müebbet hapis. Ülkede son idam kararı 2016’da verildi, ancak 1997’den bu yana infaz gerçekleştirilmedi.

MAHKEME ÖNÜNDE YOĞUN GÜVENLİK

Davaya bakan Seul Merkez Bölge Mahkemesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis otobüsleri mahkeme binası etrafında güvenlik çemberi oluşturdu.

Ayrıca muhalefet partisi binası gibi bazı tesislere erişimin asker ve polis tarafından engellenmesi, kontrol edilmesi ve denetlenmesi talimatı verdiği öne sürülüyor. 65 yaşındaki Yoon ise suçlamaları reddediyor.

KARAR NE OLURSA OLSUN TUTUKLULUK SÜRECEK

Görevden alınan Yoon, Seul Gözaltı Merkezi’nde tutuluyor ve karar ne olursa olsun şimdilik burada kalması bekleniyor. Mahkumiyet halinde kararı temyize götürmesi ve Yüksek Mahkeme’ye kadar itiraz sürecini işletmesi öngörülüyor.

Yargı rehberine göre ilk derece yargılamanın altı ay içinde, temyiz süreci dahil tüm sürecin ise iki yıl içinde tamamlanması gerekiyor. Ancak davaların çoğu bu süreleri aşabiliyor.

ALTI SAATLİK KRİZİN AĞIR BEDELİ

Yoon’un sıkıyönetim girişimi yaklaşık altı saat sürdü. Ancak geniş çaplı sokak protestoları ve parlamentonun kararıyla uygulama geri çekildi. Buna rağmen yaşananlar, Asya’nın dördüncü büyük ekonomisi ve ABD’nin önemli müttefiklerinden biri olan Güney Kore’de ciddi siyasi sarsıntıya yol açtı.

Haziran ayında Yoon’un görevden alınmasının ardından yapılan erken seçimle cumhurbaşkanı seçilen liberal lider Lee Jae Myung, X platformundaki paylaşımında Güney Kore halkının sıkıyönetim girişimini engellemedeki rolünü övdü.