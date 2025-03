Altı ülkeden Suriye'de güvenlik güçlerine yapılan saldırıya kınama

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı Suriye'de yaşananlarla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada; Suriye'de kanun dışı grupların işlediği suçların ve güvenlik güçlerini hedef almasının kınandığı belirtildi.



Suudi Arabistan'ın, Suriye hükümetinin güvenlik ve istikrarı sağlama ile iç barışı koruma çabalarının yanında olduğu da vurgulandı.



BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Suriye'deki silahlı grupların güvenlik güçlerini hedef alan saldırıları kınanarak, Suriye'nin istikrarının ve tüm toprakları üzerindeki egemenliğinin desteklendiği yinelendi.



Açıklamada, BAE'nin Suriye halkını ve onların güvenlik, barış, istikrar ve insanca yaşama özlemlerine ulaşmayı amaçlayan tüm çabalarını desteklediği kaydedildi.



Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Suriye'de kanun dışı grupların işlediği suçların ve güvenlik güçleri ile devlet kurumlarını hedef almasının güçlü bir şekilde kınandığı ve reddedildiği ifade edildi.



Açıklamada, Kuveyt'in Suriye devletini ve hükümetinin ulusal güvenlik ve istikrarını korumak için aldığı tüm çaba ve önlemleri desteklediği aktarıldı.



Bahreyn Dışişleri Bakanlığı da Suriye'de kanun dışı grupların işlediği suçları, güvenlik güçlerini hedef almalarını, güvenliği ve iç barışı bozma girişimlerini güçlü bir şekilde kınadığını ve reddettiğini belirtti.



Bakanlık, ülkenin güvenliği, istikrarı, egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğünün korunması ve Suriye halkının barış içinde bir arada yaşama, kalkınma ve sürdürülebilir refah beklentilerinin karşılanması konusunda Suriye hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu yineledi.



Mısır Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında, Suriye'nin Lazkiye ilinde meydana gelen, çok sayıda can kaybı ve yaralanmalara neden olan çatışmalardan endişe duyulduğu belirtildi.



Mısır'ın, güvenlik tehditleri karşısında Suriye devletini, kurumlarını ve istikrarını desteklediği vurgulanan açıklamada, Suriye halkının güvenliğini, emniyetini ve istikrarını etkileyecek her türlü hareketin reddedildiği bildirildi.



Her türlü şiddete karşı mücadele edilmesinin önemine işaret edilen açıklamada, Suriye'nin ulusal çıkarlarının her şeyin üstünde tutulması ve Suriye'deki bu hassas geçiş döneminin aşılması için çalışılması gerektiği kaydedildi.



Bakanlık ayrıca, Suriye halkının tüm kesimlerinin dışlanmadan katılımını garanti altına alan ve Suriye'deki tüm mezheplerin haklarını güvence altına alan kapsamlı bir siyasi geçiş sürecinin başlatılmasının önemine işaret etti.



Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Ürdün'ün Suriye'nin güvenliğini, istikrarını, birliğini ve egemenliğini desteklediği vurgulandı.



Bakanlığın açıklamasında, ülkenin güvenliği ve barışına kasteden, ülkeyi fitne ve kaosa sürüklemeye çalışan girişimlerin kınanmasının yanı sıra Suriye'nin güvenliğini, barışını ve güvenlik kurumlarını hedef alan, Suriye'yi kaosa, ihtilafa ve çatışmaya sürüklemeye çalışan tüm gruplar, girişimler ve dış müdahaleler de kınandı.



Açıklamada, Suriye hükümetinin ülkenin güvenliğini, istikrarını ve halkının emniyetini, hukuku ve iç barışı korumak için aldığı tüm tedbirlerin desteklendiği vurgulandı.



SURİYE'DE NELER OLUYOR?



Suriye'nin Lazkiye ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen saldırının ardından devrik Esad rejimine bağlı güçlere yönelik arama tarama faaliyetleri genişletiliyor.



Suriye ordusu, Lazkiye'nin Ceble ilçesindeki sıcak noktalara top ve tank sevk ederken, ilçede Esad'a bağlı güçlerle çatışmalar sürüyor.



Esad'a bağlı güçlerin, dün Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi yaşamını yitirmişti.



Şam, İdlib, Humus, Hama, Lazkiye, Dera, Kuneytra ve Halep'te meydanlarda toplanan binlerce kişi güvenlik güçlerine yapılan saldırıyı protesto etmişti.