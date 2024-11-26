Altı yolcunun bulunduğu uçak düştü: Beşi öldü, birinin durumu kritik

İçinde altı yolcu bulunan küçük uçak, Kosta Rika'nın başkenti San Jose'ye seyahat ederken düştü. Yolculardan beşi hayatını kaybetti.

Altı yolcunun bulunduğu uçak düştü: Beşi öldü, birinin durumu kritik

Kosta Rika'nın başkenti San Jose'ye seyahat eden küçük bir uçağın düştüğü bildirildi.

Yetkililer, uçaktaki altı yolcudan beşinin öldüğünü açıkladı.

İtfaiye ekipleri enkaz halindeki uçağın yerini tespit ettiklerini ve uçaktakilerin çoğunun öldüğünü doğruladıklarını belirtti.

Kızıl Haç'ın açıklamasına göre altıncı kişinin durumu ise kritik.

Ülkenin sivil havacılık otoritesine göre uçakta bulunanların tamamı Kosta Rika'dan geliyordu.

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