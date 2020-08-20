Altın çocuk torun Nazarbayev şüpheli bir şekilde öldü

Eski Kazakistan Cumhurbaşkanının torunu Aisultan Nazarbayev Londra'da ölü bulundu. Nazarbayev'in ölüm nedeni olarak kalp yetmezliği gösterildi. Torun Nazarbayev, elinde yolsuzluk kanıtları olduğunu iddialarıyla İngiltere'den sığınma talep etmişti. Altın çocuk olarak da anılan genç adam Nazarbayev ailesinin gelecekteki lideri olarak gösteriliyordu.

NTV Haber 20.08.2020 - 08:46

Altın çocuk torun Nazarbayev şüpheli bir şekilde öldü

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Rusya ile Kazakistan'ın yolsuzluk yaptığına dair kanıtlarım var dedi,
İngiltere'de ölü bulundu.

Eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in 29 yaşında torunu Aisultan Nazarbayev'in, Londra'daki evinde ölü bulunduğu açıklandı.

Şubat ayında İngiltere’ye sığınma talebinde bulunan torun Nazarbayev, son aylarda elinde Rusya’yla bağlantılı üst düzey yolsuzluklara ilişkin bilgiler olduğunu iddia ediyordu.

29 YAŞINDA KALP KRİZİ

Hakkında bir zamanlar Kazakistan’ın gelecekteki lideri yakıştırması yapılan Aysultan Nazarbayev’in ölümü ‘şüpheli’ olarak değerlendiriliyor.
Genç adamın ölümü ilk bulgulara göre kalp krizinden kaynaklandı.

Kazakistan ve Rusya arasındaki üst düzey bir yolsuzluğa dair bildiklerini anlatıp ailesini açgözlülük ve doyumsuzlukla suçlamıştı.

Kazakistan ise Aisultan'ın uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia ederek suçlamaları reddetmişti.

Kazakistan’ın gelecekteki lideri olarak yetiştirilen ve altın çocuk olarak anılan Aisultan'ın, iddiaları sonrası kalp yetmezliğinden ölümü şüphe çekti.

İNGİLTERE'DEKİ ZEHİRLENMELER

İngiltere'de daha önce de bir çok şüpheli ölüm meydana gelmişti...
Eski Rus gizli servisi ajanı Alexander Litvinenko 2006'da zerihlenerek öldürülmüştü.

Ajanın ölümü ile ilgili adli soruşturmada, Rusya'nın cinayette parmağı olabileceği belirtilmişti.

Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia ise 2018'de sinir gazı ile zehirlenmişlerdi. Olaydan Rusya, sorumlu tutulmuştu.

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