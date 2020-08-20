Altın çocuk torun Nazarbayev şüpheli bir şekilde öldü

Rusya ile Kazakistan'ın yolsuzluk yaptığına dair kanıtlarım var dedi,

İngiltere'de ölü bulundu.



Eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in 29 yaşında torunu Aisultan Nazarbayev'in, Londra'daki evinde ölü bulunduğu açıklandı.



Şubat ayında İngiltere’ye sığınma talebinde bulunan torun Nazarbayev, son aylarda elinde Rusya’yla bağlantılı üst düzey yolsuzluklara ilişkin bilgiler olduğunu iddia ediyordu.

29 YAŞINDA KALP KRİZİ



Hakkında bir zamanlar Kazakistan’ın gelecekteki lideri yakıştırması yapılan Aysultan Nazarbayev’in ölümü ‘şüpheli’ olarak değerlendiriliyor.

Genç adamın ölümü ilk bulgulara göre kalp krizinden kaynaklandı.



Kazakistan ve Rusya arasındaki üst düzey bir yolsuzluğa dair bildiklerini anlatıp ailesini açgözlülük ve doyumsuzlukla suçlamıştı.



Kazakistan ise Aisultan'ın uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia ederek suçlamaları reddetmişti.

Kazakistan’ın gelecekteki lideri olarak yetiştirilen ve altın çocuk olarak anılan Aisultan'ın, iddiaları sonrası kalp yetmezliğinden ölümü şüphe çekti.

İNGİLTERE'DEKİ ZEHİRLENMELER



İngiltere'de daha önce de bir çok şüpheli ölüm meydana gelmişti...

Eski Rus gizli servisi ajanı Alexander Litvinenko 2006'da zerihlenerek öldürülmüştü.

Ajanın ölümü ile ilgili adli soruşturmada, Rusya'nın cinayette parmağı olabileceği belirtilmişti.



Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia ise 2018'de sinir gazı ile zehirlenmişlerdi. Olaydan Rusya, sorumlu tutulmuştu.

