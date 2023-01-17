'Altın gibi' Filipinler'de soğan artık etten daha pahalı: Soğan kaçakçılığı başladı

Bir yandan yüksek enflasyon fiyatları yükseltirken diğer yandan iklim değişikliği mahsulleri mahvediyor. İki durumun birleşmesiyle Filipinler ulusal bir soğan kıtlığıyla karşı karşıya.



Tarım Bakanlığı'na göre Çarşamba gününden itibaren yerel kırmızı soğanın kilosu 10 dolara, yani kilogram başına 550 Filipinler pesosuna mal oluyor. Ülkede günlük asgari ücret ise 10 dolar. Yani asgari ücret kazanan bir kişi günde sadece bir kilo soğan alabiliyor.



Sığır but eti kilo başına 9 dolara kadar mal olurken, bütün bir tavuk 9.2 dolara kadar çıkıyor.



Dünya Bankası'nda Doğu Asya ve Pasifik'e odaklanan kıdemli bir asistan olan Marilene Montemayor, soğanların neredeyse her Filipin yemeğinde olduğunu söyledi. Filipin asıllı olan Montemayor ülkesinin mutfağından bahsederken "Soğansız yemeği nasıl tadabilirsin?" ifadelerini kullandı.



Sık sık aradığı Filipinler'deki ailesinin Noel'den beri soğan fiyatlarından şikayetçi olduğunu söyledi.



Gümrük görevlileri valizlerle soğan araması yapıyor. Bir diğer yandan kaçakçılar ülkeye yasadışı yollardan soğan sokmaya çalışıyor.

SOĞAN BÜYÜK PROBLEME DÖNÜŞTÜ



Filipinler'de soğan fiyatları sonbahardan bu yana dünya ortalamasının çok üzerinde seyrediyor .



Tarım Bakanlığı, ulusal soğan kıtlığını gidermek ve fiyatları aşağı çekmek için 21 bin ton soğan ithalatına onay berdi.



Tarım Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Rex Estoperez, bunun "geçici" bir çözüm olduğunu söyledi.



Filipinler İstatistik Kurumu'na göre, yerel yetiştiriciler 2021'in üçüncü çeyreğinde 22,92 metrik ton soğan hasat etti. Bu rakamlar 2022'nin aynı döneminde 23,30 metrik tona yükseldi ama bu ülkedeki soğan kıtlığının aşılmasını sağlamadı.



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Ayda yaklaşık 17 metrik ton soğan tüketen Filipinler için soğan ithal etmek yeni bir şey değil. Manila yönetimi genellikle soğanı Çin'den ve diğer Güneydoğu Asya ülkelerinden satın alıyor.



Ancak Filipinler Tarım ve Gıda Odası başkanı Danilo Fausto'ya göre, soğan ithal etmenin yerel soğan yetiştiricilerini tipik olarak Şubat ayında başlayan ve Nisan ayına kadar süren hasat için hazırlanırken etkileyeceğine dair endişeler var.



İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE DE İLGİSİ VAR

Enflasyonun yanı sıra, iklim değişikliği de bir endişe kaynağı.



Tropikal bir bölgede bir ada ülkesi olarak Filipinler, mahsul büyümesini engelleyen artan sıcaklıklar ve artan yağışlar nedeniyle özellikle risk altındaki bölgelerden.



Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin Kasım ayında yaptığı zirvede, "Gelişmekte olan ülkeler daha savunmasız, bu iklim şokları vurduğunda daha fazla kaybediyor ve bu şokların olumsuz etkileriyle başa çıkmak için daha az kaynağa sahipler" dedi.



Filipinler'deki hükümet yetkilileri şimdi soğan ithalatının ülkeyi önümüzdeki aylarda idare edeceğini umuyor.