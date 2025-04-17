Altın Kubbe için yarış başladı: Elon Musk da ihale masasında

Teknoloji milyarderi Elon Musk'ın şirketi SpaceX, Palantir ve Anduril ile iş birliği yaparak, Başkan Donald Trump'ın iddialı "Altın Füze" savunma sistemini güvence altına almak için kendini öne çıkarıyor.



Kaynaklara göre, ortaklık savunma stratejisi için hayati önem taşıyan bir uydu ağı geliştirmeyi amaçlıyor.



Musk'ın Trump'a ve danışmanlık rolüne verdiği önemli siyasi destekle desteklenen proje, yalnızca füze tehditlerini tespit etmek için değil, aynı zamanda onları etkisiz hale getirmek için de yüzlerce uydu konuşlandıracak.



Pentagon her teklife ilgi gösterse de, "Altın Füze" girişimi için nihai kararlar hala beklemede.



ABONELİK TEKLİFİ ÖNERDİ



SpaceX, Altın Kubbe'deki rolünü, hükümetin sisteme doğrudan sahip olmak yerine teknolojiye erişim için ödeme yapacağı bir “abonelik hizmeti” olarak kurmayı önerdi.



Reuters'a konuşan iki kaynak, bazı Pentagon yetkililerinin Altın Kubbe'nin herhangi bir bölümü için aboneliğe dayalı modele güvenme konusundaki endişelerini dile getirdiklerini söyledi. Böyle bir düzenleme böylesine büyük ve kritik bir savunma programı için alışılmadık bir durum olacaktır.



Northrop Grumman, Boeing ve RTX gibi uzun süredir yüklenicilik yapan şirketlerin de bu süreçte büyük oyuncular olması bekleniyor. Lockheed Martin, pazarlama çabalarının bir parçası olarak bir web sayfası hazırladı.



ÇOK SAYIDA TEKLİF VAR



ABD'li bir yetkiliye göre Pentagon, aralarında Epirus, Ursa Major ve Armada gibi savunma girişimlerinin de bulunduğu 180'den fazla şirketten Altın Kubbe'nin geliştirilmesi ve inşasına yardımcı olmak için ilgi gördü.



Kaynaklara göre SpaceX, uyduların gözetim katmanı için ön mühendislik ve tasarım çalışmalarının 6 milyar ila 10 milyar dolara mal olacağını tahmin ediyor.

