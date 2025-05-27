Altın Kubbe kriz yarattı: Çin ve Kuzey Kore'nin ardından Rusya'dan tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD'nin Altın Kubbe füze savunma sistemi projesinin, uzayda savaş operasyonları için araç cephaneliğini güçlendirmeyi öngördüğünü söyledi.

Zaharova'ya göre ABD'nin bu sistemi, stratejik istikrarı baltalıyor.

Sözcü, Altın Kubbe çerçevesinde ABD makamlarının füze silahları ve altyapıları için parçacık öncesi imha araçlarının geliştirilmesine ek bir ivme kazandırma niyetinde olduğunu açıkladı.

Böyle bir yaklaşımı “ABD'nin önleyici ve aslında ilk silahsızlandırıcı saldırıları başlatmaya yönelik son derece tehlikeli doktriner tutumunun somut bir ifadesi” olarak nitelendirdi.

TASS'ın aktardığına göre Zaharova toplantıda, “Bu maceracı bir yaklaşımdır ve stratejik istikrarın temellerinin doğrudan baltalanması anlamına gelmektedir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump 28 Ocak'ta Altın Kubbe'nin inşası için bir kararname imzaladı. Kanada'nın da programa katılması bekleniyor.

Programın maliyetinin 175 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor ve Trump'ın görev süresinin sonuna kadar, yani 3 yıl içinde “tam olarak hazır olması” bekleniyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergeyy Ryabkov, Kommersant'a verdiği demeçte ABD'nin yeni sisteminin ciddi endişelere yol açtığını söyledi.

Çin ve Kuzey Kore de projeyi eleştirdi.

