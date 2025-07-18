Altın madeninde mahsur kalan 18 işçi kurtarıldı

Ulusal Madencilik Ajansı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, madencilerin durumu hakkında bilgi verdi. Ülkenin kuzeybatısında 12 saat boyunca devam eden kurtarma operasyonun ardından açıklama yapan ajans, işçilerin hepsinin durumunun iyi olduğunu bildirdi. Ekipmanlarında yaşanan arıza sebebiyle madende mahsur kalan işçiler, 18 saat boyunca kurtarılmayı bekledi. İşçiler, ardından üzerlerindeki mavi tulumları ve sarı baretleriyle birlikte madenden yürüyerek teker teker dışarı çıktı. Kolombiya basınına yansıyan görüntülerde iş arkadaşlarının kurtarılan madencileri tezahüratlarla karşıladığı ve arkadaşlarına sarıldığı görüldü. Bazı madenciler kurtarılan arkadaşlarına enerji içeceği ikram etti.

İşçiler, perşembe günü Remedios kasabasındaki madende mahsur kalmıştı. Belediye Başkanı, hükümete gönderdiği mesajda, madenin ruhsatsız gibi göründüğü bilgisini vermişti.

Yerel madenciler derneğinin temsilcisi Yarley Erasmo Marin, daha önce AFP’ye yaptığı açıklamada, yaşanan mekanik bir arızanın toprak kaymalarını engellemek için tasaralanmış bir yapının çökmesine sebep olduğunu, bunun da madenin ana çıkışının kapanmasına yol açtığını söylemişti.



Remedios çevresindeki bölge, güçlü madencilik geleneği ile tanınıyor. Bölgeden çıkarılan altının aynı zamanda bazen “Körfez Klanı” gibi uyuşturucu kartellerini finanse etmek için kullanıldığı biliniyor.



Kömür madeni kazaları ülkenin özellikle orta kesimlerinde sık görülüyor. Her yıl bu bölgede bu sebeple onlarca kişi yaşamını yitiriyor.

