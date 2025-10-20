Altın sikkeler ortaya çıkardı: Roma'nın kayıp imparatoru bulundu

Bir zamanlar “sahte” olduğu düşünülen üçüncü yüzyıl Roma imparatorunun, eski bir altın sikkenin keşfedilmesiyle varlığı kanıtlandı.

Avrupa'da ayrılıkçı bir Roma devletinin askeri lideri olan Sponsian, hayali bir karakter olarak tarihten silinmişti. Ancak şimdi gerçekten var olduğu ortaya çıktı.

Greek Reporter'ın bildirdiğine göre 300 yıldan fazla bir süre önce, onun adını ve portresini taşıyan dört altın sikkeden biri, bir zamanlar Roma İmparatorluğu'nun uzak bir karakolunda bulundu. Uzmanlar, bunların 18. yüzyılda müze dolabında saklanan sahte sikkeler olduğunu iddia etti.

Ancak, son bilimsel analizler, mikroskop altında görülebilen çiziklerden, madeni paranın 2 bin yıl önce dolaşımda olduğunu kanıtladı.

University College London'dan Prof. Paul Pearson araştırmayı yönetti ve BBC'ye, "Bunların gerçek olduğuna çok eminiz. Bulduğumuz şey bir imparator. Uzmanlar tarafından sahte olduğu düşünülen ve göz ardı edilen bir figürdü. Ancak biz onun gerçek olduğunu ve tarihte bir rolü olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Pearson, şunları ekledi: "Kanıtlarımız, Sponsian'ın imparatorluğun iç savaşlarla boğuşup sınır bölgeleri yağmacı istilacılar tarafından işgal edildiği bir dönemde, izole bir altın madeni karakolu olan Roma Dacia'sını yönettiğini gösteriyor."

Altın sikkeler, günümüzde Romanya'nın bir parçası olan Transilvanya'da ortaya çıkarıldı.

