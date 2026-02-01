Altın yeni haftaya nasıl başlar? Yatırım kuruluşlarının tahminleri nasıl?

Fiyatı rekor üstüne rekor kıran ve yatırımcılarının “Yarın ne olacak?” sorusunu sorduğu altına dair Citi'den “riskler azalacak” öngörüsü geldi.

Citi, yaptığı açıklamada, altın yatırımlarının jeopolitik ve ekonomik risklerin toplamıyla desteklendiği, ancak bu risklerin yaklaşık yarısının 2026'nın ilerleyen dönemlerinde azalabileceğini söyledi.

Citi, ABD-Çin gerilimi, Çin-Tayvan problemi, ABD hükümet borcuyla ilgili endişeler ve yapay zeka konusundaki belirsizlik gibi konuların altın talebini artıran temel risklerden olduğunu belirterek bunun altın fiyatlarını tarihsel standartlara göre çok daha yüksek tutmasının muhtemel olduğunu söyledi.

RİSKLER YIL SONUNA KADAR SÜRMEYEBİLİR

Bununla birlikte, banka, altın fiyatlarına şu anda yerleşmiş olan risklerin yaklaşık yarısının 2026'da gerçekleşmeyeceğini veya yıl sonrasında devam etmeyeceğini öngörüyor.

Citi , “Trump yönetiminin 2026 ara seçimleri öncesinde ABD’de ılımlı bir ekonomik ortam yaratmaya çalıştığını görüyoruz, ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesini ve İran’la gerilimin zamanla azalmasını, bugüne kıyasla risklerde önemli düşüşler anlamına gelen gelişmeler olarak değerlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta jeopolitik ve ekonomik belirsizlik nedeniyle altının onsu 5.600 dolara yaklaşarak rekor bir seviyeye yükselmişti.

FED BAŞKANININ ATAMASINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın, FED Başkanı Jerome Powell'ın görev süresinin Mayıs ayında sona ermesinin ardından ABD merkez bankasının başına eski Federal Rezerv Başkanı Kevin Warsh'ı aday göstermesiyle dolar değer kazanmış ve altın düşüşe geçerek bir günde yüzde 12 düşerek tarihindeki en büyük günlük yüzdesel düşüşü göstermişti.

Citi, "Warsh'ın adaylığı eğer onaylanırsa, Fed'in siyasi bağımsızlığını koruduğuna dair uzun süredir savunduğumuz temel görüşümüzü daha da pekiştirecek ve bu da altın fiyatları için orta vadeli bir düşüş faktörü daha oluşturacaktır" ifadelerini kullandı.